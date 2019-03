RESOLVING présente la nouvelle version de R-BUILD, sa plateforme Open BIM pour digitaliser les projets de construction

R-BUILD, une plateforme Open BIM pour accélérer la construction digitale



La plateforme R-BUILD, permet de coordonner l’ensemble d’un projet de construction en 2D ou en mode BIM : conception, construction, livraison, contrôles, qualité, sécurité, mise en service.



R-BUILD organise le dialogue de tous les intervenants autour des documents techniques, de la maquette numérique mais aussi des plans 2D, tout au long du cycle de vie d’un projet de construction : il centralise toutes les données, il est un outil de pilotage pour les directeurs de projets dans le suivi et l’accompagnement du projet dans son ensemble.



Partagé avec tous les intervenants d’un projet, R-BUILD est accessible de façon modulaire, selon les besoins propres aux métiers et niveaux d’interventions de chacun. Et, dans la mesure où les professionnels qui collaborent ont des responsabilités et des rôles différents, R-BUILD s’adapte en jouant sur son ouverture et sa simplicité d’utilisation.



La solution de RESOLVING, avec sa largeur fonctionnelle et ses nombreuses références, a déjà prouvé qu’elle répondait aux besoins des différents acteurs de la filière bâtiment : maîtrise d’ouvrage, entreprise générale, sous-traitants, bureaux d’études et d’ingénierie, cabinets d’architecture, entreprises de construction spécialisées, opérateurs publics...



"Dans l’univers du BIM, où l’expérience, les bonnes pratiques, les experts sont encore récents et rares1 , la solution R-BUILD apparait comme un outil global, sécurisant, pour coordonner et gérer méthodiquement le partage d’information sur les projets BIM. R-BUILD permet aux entreprises de mettre en œuvre concrètement la transformation digitale des processus, et de gérer le saut technologique et méthodologique vers le BIM, source d’avantages compétitifs", explique Cyriaque RIOS, Président de RESOLVING.





Une version R-BUILD revisitée pour les équipes et le BIM Manager



Les outils BIM ont été étoffés pour cette version 2019. Par exemple, les équipes et le BIM Manager pourront visualiser le contenu de la maquette, mais aussi accéder à ses informations synthétisées automatiquement et présentées sous forme de graphiques statistiques pour une analyse rapide et approfondie des indicateurs clés d’un projet en quelques clics.



Ils peuvent également enregistrer des modèles d’exports avec leurs filtres, pour gagner du temps : ainsi, exporter le DOE pour le client final ne lui prendra plus que quelques instants.



Tous les utilisateurs ont gagné en autonomie, grâce à un soin tout particulier apporté à l’interface. L’accès aux informations est simplifié par des filtres, les utilisateurs paramètrent leur workflow de manière autonome, sans intervention du support technique RESOLVING. Ils sont ainsi en capacité de gérer en mode projet leurs équipes.



Les fonctions de GED ont été étoffées pour un enrichissement de la maquette et du DOE.



Les plans et les maquettes peuvent être intégrés automatiquement sur la plateforme à travers l’interface web de l’outil ou tout simplement à travers Revit, sans avoir besoin de faire appel à des spécialistes. Pour accéder aux plans et maquettes sur le terrain, les utilisateurs les publient directement sur leur tablette mobile.



La reprise de l’existant documentaire est facilitée, même pour les plans 2D qui peuvent rentrer dans la plateforme et bénéficier du process BIM ; ils seront intégrés et ainsi mis à disposition automatiquement lors de la publication de la maquette.



Une technologie exclusive développée par RESOLVING donne des performances d’affichage encore plus rapides, compte tenu des fichiers maquettes toujours très volumineux. L’affichage de tout type de documents est possible (Suite Microsoft, dwg, ifc, revit...), avec des filtres de sélection précis pour un maximum d’efficacité et de rapidité.



1 Repères chiffrés : Entre 2015 et 2016, le nombre d’offres d’emploi cadre recherchant des compétences en BIM a été multiplié par 2,3. Les bureaux d’études et d’ingénierie sont à l’origine de la moitié des offres d’emploi demandant des compétences en BIM en 2015 et 2016.

Source : BIM - tendances et métiers dans le bâtiment - APEC (https://recruteurs.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Le%20BIM%20%20-%20tendances%20m%C3%A9tiers%20dans%20le%20b%C3%A2timent.pdf)





Rendez-vous sur le BIM World 2019



2 & 3 Avril 2019 - Paris Expo Porte de Versailles / Pavillons 5.2 & 5.3 - Stand C2-E1 et stand E42-F43



Partenaire exécutif du BIM World 2019, RESOLVING présente sur deux espaces une vitrine de ses savoir-faire et de son écosystème de partenaires.



A l’entrée du salon, sur le stand C2-E1 aménagé en show-room, RESOLVING invite quelques-uns de ses partenaires et clients à exposer des innovations et partager leur expérience déclinant le concept de digitalisation des pratiques métiers. Démonstrations et mini-conférences animeront cet espace « RESOLVING EXPERIENCE ».



Sur le stand E42-F43 au centre du salon BIM World, RESOLVING présente son offre corporate, notamment avec sa plateforme R-BUILD pour la digitalisation des projets de construction, sa plateforme RRED dédiée à l'asset management et aux métiers de l'immobilier, et BATIRIM l’offre adaptée à la déconstruction et la rénovation durable.





A propos de RESOLVING



RESOLVING se présente comme un accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction.



Sa gamme d’offres s’insère dans le cycle de vie de la construction lors de la phase de conception-exécution, exploitation, mais aussi de déconstruction.



Ses clients représentent les univers de la construction et de la gestion d’actifs dans l’Immobilier commercial et résidentiel, les infrastructures publiques et l’ingénierie : maîtrise d’ouvrage, foncières, investisseurs, entreprises générales et sous-traitants, facility & property managers et utilisateurs, architectes, maîtrise d’œuvre, bureaux d'études et bureaux de contrôle,…



RESOLVING a été créée en 2003. Son siège social est situé à Lyon, avec des bureaux à Paris et à Hong-Kong. Elle emploie 35 personnes.



Pour en savoir plus : https://resolving.com/Fr/