CONEX met le focus sur la gestion douanière dans le cadre du BREXIT

SITL - Stand E23 - 26, 27 et 28 mars 2019, Porte de Versailles

Mardi 26 mars : 14:30 - 15:30 - Salle C : Comment se préparer aux évolutions des systèmes informatiques liées au code des douanes de l’union ? Intervention d’Alban GRUSON, PDG de Conex SAS France.



Rencontres sur le stand avec l’équipe Conex pour comprendre l’impact du Brexit sur la gestion des déclarations douanières



Conex fait passer le cap du Brexit à ses clients



Le 29 mars, le Royaume-Uni assimilera les pays européens au reste du monde en matière douanière ; inversement, les flux de marchandises en partance de l’UE vers le Royaume-Uni arriveront dans un pays tiers. S’appliqueront donc de nouvelles procédures pour les déclarations des droits de douane, des accises et de la TVA sur toutes les marchandises. Sans oublier aussi des changements engendrés par : - Les déclarations sécuritaires. La réglementation européenne ICS (Import Control System) qui contrôle les marchandises pénétrant dans l’UE, s’imposera désormais au transport des marchandises venant de Grande-Bretagne…. En sens inverse, c’est le système ICS britannique qui prendra le relais.



- Le basculement en 2019 de l’informatique des Douanes Anglaises vers un nouveau système baptisé CDS, à la suite de l’actuel CHIEF. "Pour ces 3 changements conjoints, Conex répond présent. Notre filiale Conex Systems Ltd UK accompagne les entreprises au Royaume-Uni. Et Conex a adapté toutes ses solutions de déclarations douanières aux nouvelles réglementations et procédures en vigueur de l’autre côté du Channel", explique Alban GRUSON, PDG de Conex SAS France.





Le dédouanement électronique



Conex a collaboré avec la Douane Française à la mise en œuvre d’un concept baptisé "la frontière intelligente", un système informatique permettant de fluidifier le passage de la frontière entre le Royaume-Uni et l’UE, grâce à l’anticipation de la déclaration d’importation.



Le logiciel CUSTOMS via conex™, traitant la gestion administrative de toutes les procédures de dédouanement électronique, a été adapté : il permet au déclarant d’effectuer ses déclarations anticipées, d’en communiquer le numéro sous forme de code-barres aux opérateurs concernés et d’en automatiser la validation dans le cadre de la frontière intelligente.





La sécurité aux frontières ICS



En pratique : La réglementation ICS (Import Control System), pour les aspects sécuritaires, s’imposera aux transporteurs qui expédient des marchandises depuis la Grande-Bretagne vers l’Union Européenne. Pour les entrées en Grande-Bretagne, le système ICS britannique persiste mais de façon déconnectée du système ICS paneuropéen.



La solution ICS via conex™ permet à la fois de gérer les déclarations sécuritaires européennes et britanniques.





Le nouveau système douanier anglais CDS



La douane britannique a entrepris la refonte de son système CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight) vers un nouveau système baptisé CDS (Customs Declaration Service). CDS se mettra en place avec une phase transitoire en 2019.



Faisant partie des beta-testeurs du CDS, Conex a développé une solution logicielle adaptée. En attendant le feu vert de l’administration anglaise pour le basculement CHIEF vers CDS, les flux import procédure classique (Full), simplifiée (CFSP) ou transitoire (TSP) sont gérés par CUSTOMS via conex™GB dans le système CHIEF.





À propos de Conex



Créée en 1985 par Alban Gruson, juriste de formation et ancien cadre dirigeant d’une société de transit, Conex développe une gamme de produits et de services : logiciels pour le traitement et la transmission électronique des déclarations douanières, tarif douanier informatique, mais aussi : formation, audit ou conseil. Parce que, confrontées aux réglementations complexes du commerce international, les entreprises ont besoin d’outils informatiques qui assurent la traçabilité, la sécurité des écritures, et la communication avec leurs outils de gestion commerciale.



Les logiciels de Conex sont référencés dans des centaines de sociétés en France et en Europe, parmi lesquelles on compte AIR AUSTRAL - AIR France - AIRBUS - AUCHAN LOGISTIQUE - CARTIER JOAILLERIE - DHL FREIGHT - GEODIS - FEDEX - SCHNEIDER ELECTRIC - GONDRAND - HEPPNER. Fortement impliquée dans la modernisation des processus douaniers, Conex développe son activité dans le domaine de la transmission de données douanières et devient ainsi un acteur majeur de la dématérialisation.



Pour en savoir plus : www.conex.net et www.ed-editions.fr