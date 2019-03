Cartagea, première société française à lancer une augmentation de capital via STO

Une STO est une opération de levée de fonds innovante consistant en l’émission de titres financiers en vue de les enregistrer et éventuellement, à terme, les échanger, dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (blockchain). Cette opération sera réalisée sur le fondement de l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 et du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018.



Dans le cadre de cette opération, Carthagea entend procéder à une levée de fonds d’un montant global maximum de 100 millions d’euros. Elle sera réalisée par voie de placement privé d’actions ordinaires auprès d’investisseurs investissant individuellement au moins 100.000 euros, dans le cadre de l’exemption à l’obligation de publier un prospectus prévu par la Directive et le Règlement Prospectus, telle que transposée en droit français aux articles L. 411-2 I 2° du Code monétaire et financier et 211-2 I 3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.



"Il s’agit là d’une opportunité unique permettant à Carthagea de consolider sa position en tant qu’opérateur de référence dans la gestion de résidences médicalisées de type EHPAD en Tunisie. Le renforcement de ce positionnement géographique permettra de poursuivre la reconversion d'hôtels luxueux au profit de personnes âgées dépendantes parfois atteintes de maladies neuro-dégénératives", a déclaré Alexandre Canabal, Président de Carthagea.



Afin d’assurer une protection optimale aux investisseurs et une parfaite exécution de l’opération, Carthagea s’est entourée des meilleurs experts français en la matière. De la structuration de l’opération incluant notamment le business plan et le mémorandum d’information, à l’enregistrement des nouvelles actions ordinaires dans la blockchain, Chaineum accompagne Carthagea dans la réalisation de cette STO.





À propos de Chaineum



Fondée en 2015, Chaineum est un cabinet de conseil en opérations de haut de bilan offrant une expertise de premier plan en matière d’ICOs et STOs, avec une vision stratégique orientée tant vers le métier de ses clients que sur la technologie blockchain. A ce titre, Chaineum a participé à la mise en œuvre de bonnes pratiques dans le secteur (ICO Charter, Security Token Network).



Plus d'informations : www.chaineum.com





À propos de Carthagea



Carthagea est un opérateur français de résidences médicalisées type EHPAD en Tunisie. Ce positionnement géographique a permis le développement rapide d’un concept innovant visant à convertir partiellement des hôtels de luxe en établissement d’accueil de personnes âgées dépendantes, parfois atteintes de maladies neuro-dégénératives (Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, etc.). Les établissements sont mixtes et reçoivent tant des touristes que des résidents ce qui en fait des lieux de vie et d’épanouissement où se côtoient toutes les générations. Les résidents font également l’objet d’un suivi à temps complet par une aide-soignante dédiée afin de les assister dans tous les gestes du quotidien. Enfin, afin de garantir une totale transparence dans la prise en charge, des caméras sont présentes dans les chambres des résidents afin de permettre aux familles, via une application dédiée, de suivre en temps réel la situation de leur proche (signes vitaux, plan de soins et activités).



Conseils juridiques : Carthagea et ses fondateurs sont conseillés par Maître Stéphane Daniel et Maître Daniel Arroche, Avocats au Barreau de Paris.



Plus d'informations : www.carthagea.fr/sto.php





Avertissement : Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre en vue de vendre ou d'acquérir des titres financiers, ni une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays, y compris en France. Les informations contenues dans le présent document ne constituent ni en totalité, ni en partie, un service de conseil en investissement, de conseil en investissements participatifs ou de placement non garanti. Elles ne constituent pas non plus une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription, de l’acquisition ou du rachat de parts, actions ou autres participations dans Carthagea. Elles ne sont ni liées ni destinées à constituer la conclusion d’un quelconque contrat ou engagement. Les informations contenues dans ce document sont publiées par Carthagea et Chaineum qui n’assument aucune responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions et de pertes ou dommages résultant de l’utilisation de ces informations.



La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution constituerait une violation de la loi ou de la réglementation applicable ou soumettrait Carthagea ou Chaineum à une obligation légale quelconque. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Carthagea et Chaineum déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.