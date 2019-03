WIJET dévoile son nouvel avion d’affaires Honda Jet, le bi-réacteur le plus rapide et confortable de sa génération

Doté de capacités exceptionnelles, le HondaJet est un biréacteur ultra-moderne, accueillant 5 passagers pour une expérience de vol unique en Europe. Sa vitesse de croisière de 780 Km/h permet de rallier de nouvelles destinations et densifie l’offre de Wijet à ses clients.



Plus spacieux, plus silencieux, le HondaJet redéfinit les critères de l’aviation de transport d’affaires européen et répond aux nouvelles exigences de Wijet en matière de sécurité, de performance et de confort tout en maintenant une offre de prix compétitive : à découvrir dès le 21 mars 2019.





"Wijet confirme la maturité de son modèle economique par un choix audacieux et, en meme temps, évident : HondaJet c’est l’expérience et l’innovation au service de nos clients. C’est aussi un honneur d’avoir conclu un partenariat avec Honda, marque iconique, dont les savoir- faire sont reconnus dans le monde. Wijet est, et sera, toujours en quête du meilleur pour ses clients : sécurité, performances, confort et empreinte écologique. Wijet grandit et s’affirme comme leader du secteur aux côtés de HondaJet. Depuis 1949 et 2009, nos compagnies donnent du pouvoir aux rêves."



Jean-François Hochenauer

Directeur général de Wijet





"Le renouvellement de la flotte Wijet va permettre à la compagnie d’atteindre des objectifs à la hauteur de ses ambitions. Grâce aux performances du HondaJet et l’exigence de ses actionnaires accompagnée d’une team solide et réactive, Wijet back in the game! Dans leur première phase de développement, avec une application digitale à la pointe de la technologie et des prix toujours compétitifs vers 10 destinations phares. Je suis fier d’être l’ambassadeur de cette pépite française de l’aviation d’affaires, qui a su relever tous les défis."



Youri Djorkaeff

Ambassadeur de Wijet





A propos de Wijet



Créé en 2009, Wijet est la première compagnie aérienne de Taxi-jet en France et en Europe. Elle est leader du marché et propose un prix fixe par heure de vol sur flotte monotype. Elle a transporté plus de 16.000 passagers.



Aujourd’hui Wijet innove et optimise en partenariat avec Flying Group qui opère désormais la flotte Wijet sous pavillon Luxembourgeois et SGH accompagné de certains investisseurs historiques fidèles à la société qui ont récemment investi de concert via une entité commune dans le groupe Wijet, afin de soutenir cette nouvelle phase excitante pour la compagnie, ses équipes et ses clients.



La digitalisation de la compagnie, point d’ancrage de son avenir, est soutenue par la mise en œuvre d’un logiciel unique par sa puissance et un accord de distribution passé avec Amadeus.



Un ensemble de projets et d’applications sont également en cours de définition.



Pour les réservations: reservation@wijet.com / Téléphone: +33 (1) 45 61 97 00



Plus d'informations : www.wijet.com