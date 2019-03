Décrypter la data pour révolutionner la mobilité : le mobility Hackathon de Kuantic et Valeo, a rendu son verdict

L’événement qui s’est tenu à @42, l’école d’informatique du 17e arrondissement de Paris, a suscité l’effervescence chez des équipes de profils divers, où les data scientists et les marketers réunis ont réalisé dans des délais records, des appli opérationnelles pour faciliter la conduite, promouvoir l’écoconduite et la sécurité au volant, la gestion du carburant au sein des flottes automobiles, etc.



Les participants ont pu utiliser un jeu de données réelles, anonymisées, issues des trajets de 15 000 véhicules équipés des boitiers télématiques Kuantic.



Les jeunes gens concepteurs de QuickSort sont repartis avec un chèque de 5 000 euros et CloudMade, start-up d’origine ukrainienne, spécialisée dans la conception, le développement et la fourniture de solutions basées sur l'intelligence artificielle pour l'automobile, sera invitée cette année sur le salon Vivatech sur le stand de Valeo.



D’autres start-ups présentes comme Reward Process et Ellis Car, ont proposé respectivement des appli visant, pour la première, à gamifier les données télématiques afin de permettre d'optimiser les coûts en adoptant les bons réflexes d'éco-conduite, et, pour la seconde, à anticiper les pannes et à réduire le risque routier.



Le projet a été mis en place par la société organisatrice bemyapp, et une task force spéciale de mentors issus des deux entreprises, Kuantic et Valeo, représentant les divisions Service, Bayen et PTS.



Le jury était composé de personnalités dirigeantes de Valeo : Geoffrey Bouquot, VP Stratégie - Guillaume Devauchelle, VP Innovation - Eric Schuler, Président Valeo Service - Christophe Aubey, DSI Groupe - Fabienne De Brébisson, Group Communications Senior VP - Dominique Doucet, Digital Vice-President. Et de Julien-David Nitlech, Partner chez Iris Capital et Samuel Vals, Directeur général de Kuantic.









A propos du groupe KUANTIC



KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions d’intégration innovantes destinées au marché de la télématique embarquée.



Sa stratégie combine : une technologie française, tant matérielle que logicielle, fondée sur des standards ouverts pour permettre des partenariats applicatifs ; des contrats avec les constructeurs de véhicules mondiaux pour qui le véhicule intelligent est au centre de la stratégie de services ; une approche de vente exclusivement en mode indirect, en appui des réseaux de distribution des constructeurs auto.



KUANTIC propose sous la marque AXODEL des solutions de gestion de flotte et véhicules connectés (VL, VUL, PL,…) et une plateforme télématique 3.0 en mode SaaS, AXOFLEET.



KUANTIC est partenaire de l’institut Vedecom, l’un des principaux groupements de fournisseurs de technologies pour l’automobile connectée (http://www.vedecom.fr/).



Le groupe KUANTIC, avec ses 60 collaborateurs, est l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la télématique embarquée. Le siège de KUANTIC est à Valbonne (Sophia-Antipolis). VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital du groupe KUANTIC en 2017.



Pour en savoir plus : www.kuantic.com et www.axodel.com