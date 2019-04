Le Centre d'Essai Expérience : Solution marketing innovante pour tester des SUV et 4x4 en conditions réelles

Un centre d'essai idéal pour tester SUV et 4x4



Faire découvrir un véhicule est toujours une étape importante pour les concessionnaires automobiles. C’est pourquoi UpYourBizz a imaginé le Centre d’Essai Expérience. Cette nouvelle solution a pour but de faire découvrir toutes les capacités d’un véhicule en conditions réelles : adhérence, antipatinage, suspensions, angle ventral, d’attaque et de sortie, confort de l’habitacle, couple et souplesse du moteur.





Un parcours spectaculaire



Avec ses 13,5 mètres de long pour 4,2 mètres de hauteur, UpYourBizz donne la possibilité de créer un événement sans précédent et riche en sensations fortes pour le lancement des véhicules. Cet événement clé en main allie découverte, plaisir, émotion et sensation en faisant vivre un moment unique aux clients des concessions automobiles.



Entièrement conçu et pensé par UpYourBizz, le Centre d’Essai Expérience offre un parcours mettant à l’épreuve la robustesse des véhicules. Mené par un moniteur professionnel certifié BPJEPS, les clients prennent place à bord du véhicule et traversent les différents niveaux du Centre d’Essai Expérience.



Tel un vrai parcours de l’extrême, le véhicule va parcourir des étapes spectaculaires : montée à 30°, vue panoramique à 360°, descente à 40°, dévers à 35° sur 13 mètres de long, traversée de la remorque, bandes de roulement, croisement de pont, le parcours teste toutes les capacités du véhicule.



L’expérience client a été étudiée entièrement avec la mise en place d’un écran géant. Le concessionnaire pourra diffuser la vidéo de son choix afin de renforcer la démonstration des véhicules.



Un package marketing complet



En amont de cet événement, UpYourBizz met en place un package marketing complet : récolte de la base de données, envoi des invitations papier, inscription web, confirmation d’inscription papier et boarding pass. Les supports de communication ont été choisis afin de maximiser l’attractivité de l’événement auprès des clients.





A propos de UpYourBizz Situé au Mans, UpYourBizz France est une agence de développement commercial spécialisée dans l'automobile. Événementiel, marketing, télémarketing, coaching et formation, elle aide les marques, groupes et concessions à booster leurs ventes. Fort de la convergence de ses services, l'agence a pour objectif d'accompagner ses clients dans le développement de leur structure en réalisant des actions de communication ciblées et rémunératrices. Son expertise terrain lui permet d’être toujours au plus proche des enjeux et préoccupations de ses clients. UpYourBizz crée à ce titre 10 nouvelles solutions par an, la flexibilité est l'un de ses plus grands atouts.





Plus d'informations : www.upyourbizz.fr