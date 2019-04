Drivy et Kuantic lancent une solution clé en main pour réduire de 60% les coûts de détention des flottes d’entreprise grâce aux revenus de l’autopartage

Grâce à sa solution d’autopartage reliée au boîtier connecté Kuantic, Drivy propose aux gestionnaires de flottes de rendre leurs véhicules disponibles aux 2,5 millions d’utilisateurs de sa plateforme, lorsqu’ils sont inutilisés, comme par exemple pendant le weekend.



"Grâce à l’intégration du boîter de Kuantic au sein de Drivy, nous sommes désormais en mesure de répondre à un enjeu majeur des fleets managers : réduire le coût de détention de leur flotte sans induire de coûts opérationnels supplémentaires ou changer l’usage et l’allocation habituelle de leur flotte", explique Patrick Foster, Chief Business Development Officer de Drivy.



"Notre plateforme est ouverte et sait s'interfacer avec d’autres outils. Le partenariat avec Drivy nous permet de proposer un nouvel usage dans l’univers des flottes de véhicules professionnels. Notre plateforme qui agit d’habitude sur la réduction des coûts, est ici un moyen de générer des revenus supplémentaires ! Nous le proposons déjà à tous nos clients, ce qui représente un parc de 200 000 véhicules", se réjouit Samuel Vals, directeur général de Kuantic.



En effet, sur le plan financier, cette solution clé en main offre aux fleets managers la possibilité de réduire le coût de détention de leur flotte en créant une ligne de revenus complémentaire ne nécessitant aucun investissement préalable. Pour les entreprises qui ne souhaiteraient pas se charger de la gestion opérationnelle de cette activité d’autopartage, Drivy donne également accès à un réseau d’opérateurs partenaires capables de suivre et de gérer les locations sur la plateforme en dehors des heures ouvrées.



A ce jour, près de 3 000 véhicules de flottes professionnelles ont d’ores et déjà été rendus disponibles sur Drivy à travers 6 pays. Les revenus que leurs possesseurs retirent de cette activité d’autopartage pendant les weekends permet de réduire le coût total de détention de leur flotte jusqu’à 60% dans les zones géographiques à forte demande.



Par ailleurs, au-delà du gain financier, cette offre combinée Drivy / Kuantic permet aux fleets managers de bénéficier de la palette de services offerte par Kuantic à travers son boitier connecté et ses agréments constructeurs. On retrouve toutes les fonctionnalités pour améliorer la gestion et l’entretien : la géolocalisation du véhicule, l’arrêt à distance, l’anti-démarrage forcé, ou encore l’aide à l’éco-conduite, la gestion du kilométrage, des contrôles techniques, et des réparations, l’autopartage sur Drivy mais aussi le partage du véhicule auprès d’un groupe fermé grâce à un badge…





A propos de Drivy



Créé en 2010 par Paulin Dementhon, Drivy est le service d’autopartage en boucle leader en Europe, avec pas moins 50 000 voitures partagées par une communauté de 2,5 millions d'utilisateurs répartis dans 6 pays.



L'application Drivy permet aux citadins qui ne possèdent pas de voiture d'en réserver une en bas de chez eux, de l’ouvrir avec leur smartphone, et de l'utiliser pour quelques heures ou quelques jours. La flotte de Drivy est constituée de voitures de particuliers souhaitent couvrir leurs frais de possession et flottes opérées par des professionnels investissant dans une mobilité plus efficace et durable.



L'équipe Drivy compte 130 personnes réparties dans ses bureaux de Paris, Berlin, Barcelone et Londres.



Pour en savoir plus : www.drivy.com





A propos du groupe KUANTIC



KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions d’intégration innovantes destinées au marché de la télématique embarquée.



Sa stratégie combine : une technologie française, tant matérielle que logicielle, fondée sur des standards ouverts pour permettre des partenariats applicatifs ; des contrats avec les constructeurs de véhicules mondiaux pour qui le véhicule intelligent est au centre de la stratégie de services ; une approche de vente exclusivement en mode indirect, en appui des réseaux de distribution des constructeurs auto.



KUANTIC propose sous la marque AXODEL des solutions de gestion de flotte et véhicules connectés (VL, VUL, PL,…) et une plateforme télématique 3.0 en mode SaaS, AXOFLEET.



KUANTIC est partenaire de l’institut Vedecom, l’un des principaux groupements de fournisseurs de technologies pour l’automobile connectée (www.vedecom.fr).



Le groupe KUANTIC, avec ses 60 collaborateurs, est l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la télématique embarquée. Le siège de KUANTIC est à Valbonne (Sophia-Antipolis). VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital du groupe KUANTIC en 2017.



Pour en savoir plus : www.kuantic.com et www.axodel.com