Art de la table : Exotique, lumineuse et bucolique, Les Jardins de la Comtesse dévoile sa nouvelle collection en mélamine pure

Le voyage s’invite sur les tables



La collection de vaisselle MelARTmine, se voit complétée par l’arrivée de deux nouveaux thèmes : les lamas péruviens et les singes balinais. Toujours dans cet esprit très coloré, la marque Les Jardins de la Comtesse continue d'exploiter le thème du voyage avec sa vaisselle rayonnante, qui donne un avant-goût d'été aux décorations de tables.



Les Jardins de la Comtesse ont fait du lama leur animal totem de 2019. L’occasion parfaite pour amener une touche de soleil et de chaleur sur la table. Les couleurs positives, les motifs tendances et la diversité des plats font de cette collection la toile de fond idéale de ses repas d'été.



Outre les voyages dépaysants vers les Andes, Les Jardins de la Comtesse ont également créé une nouvelle gamme inspirée de la zénitude balinaise, avec ses motifs représentant la végétation asiatique et les petits singes malicieux, animaux emblématiques de l’île. Une collection inédite tout droit sortie de la jungle qui appelle à l’évasion et à la détente.

Les thèmes "Fleurs Exotiques" et "Oiseaux Tropicaux" se refont une beauté



Existantes depuis déjà un an, ces deux collections se refont une beauté pour le printemps. En 2019, des saladiers profonds, des grands plateaux, des plats longs, ronds et octogonaux sont venus compléter et agrandir la gamme composée de petites et grandes assiettes, de bols et de couverts.



L'attention au détail est le secret de la beauté et de la singularité d'une vaisselle. C’est pourquoi, toutes les finitions ont été intégralement pensées : contours en imitation bambou, saladier avec motifs visibles en intérieur et en extérieur, plats de diverses tailles et formes… Des petits plus qui font de ces collections des gammes complètes, fonctionnelles et résistantes pour tous les moments de convivialité.

Le grand plat Tortue Tropicale n’a pas manqué à la règle et se pare d’un beau bleu lagon pour célébrer le printemps. Amateurs ou amatrices de plongée, ce plat rappellera les excursions au fond des océans. Centré sur la table, ce grand saladier à la forme originale embellira chaque décoration intérieure ou extérieure.









A propos des Jardins de la Comtesse



Lancée en 2011, la marque Les Jardins de la Comtesse met à l’honneur l’art de vivre à la française. Spécialiste du panier pique-nique chic et complet, la marque s’est ensuite diversifiée en proposant des collections de nappes, plaids, sacs à dos et d'Art de la table en mélamine afin de compléter son offre, résolument tournée vers l’univers du jardin et des repas en extérieur.



Plus d'informations : www.lesjardinsdelacomtesse.com