Tafelkunst: exotisch, vrolijk en herderlijk, les Jardins de la Comtesse onthult zijn nieuwe collectie van puur melamine

De MelARTmine vaatgoedcollectie wordt gecompleteerd door twee nieuwe thema's: de Peruaanse lama's en de Balinese apen. Het merk Les Jardins de la Comtesse blijft zoals altijd in deze zeer kleurrijke sfeer en gebruikt het thema reizen voor zijn stralende servies, dat een voorproefje geeft van zomertafels.



Les Jardins de la Comtesse heeft de lama tot hun diertotem van 2019 gemaakt. De perfecte gelegenheid om een vleugje zon en warmte op tafel te brengen. Positieve kleuren, trendy patronen en een verscheidenheid aan gerechten maken deze collectie tot het perfecte decor voor zomermaaltijden.



Naast de exotische reizen naar de Andes, heeft Les Jardins de la Comtesse de tuinen van de gravin ook een nieuwe reeks gecreëerd, geïnspireerd door het eiland Bali, met motieven van Aziatische vegetatie en ondeugende kleine aapjes, kenmerkende dieren van het eiland. Een nieuwe collectie rechtstreeks uit de jungle, die doet denken aan ontspanning en heel andere omgevingen. De thema’s "Exotische bloemen" en "Tropische vogels" worden uitgebreid



Deze twee collecties bestaan sinds een jaar en zijn prachtig voor de lente. In 2019 completeren diepe slakommen, grote schalen, lange, ronde en achthoekige schotels de serie, die bestaat uit kleine en grote borden, kommen en bestek.



Aandacht voor detail is het geheim van de schoonheid en het unieke karakter van vaatgoed. Daarom zijn alle afwerkingen volledig doordacht: contouren van imitatiebamboe, een slakom met zichtbare motieven aan de binnen- en buitenkant, servies in verschillende maten en vorme ... Kleine extra's, die deze collecties tot een complete, functionele en duurzame series maken voor alle momenten van gezelligheid.



Het grote bord Tropische schildpad voldoet ook aan deze regel; het is versierd met een prachtige blauwe lagune om de lente te vieren. Liefhebbers van duiken zal dit bord aan tripjes naar de bodem van de oceaan doen herinneren. Gecentreerd geplaatst op de tafel, verfraait deze grote schaal met zijn originele vorm elke binnen- of buitendecoratie.



Over Les Jardins de la Comtesse



Het merk Les Jardins de la Comtesse startte in 2011 en is een ode aan de Franse levenskunst. Het merk was gespecialiseerd in sjieke, complete picknickmanden, maar maar diversifieerde zich door het aanbieden van collecties tafelkleden, plaids, rugzakken en melamine tafelkunst. Zodoende het aanbod comleterend, resoluut gericht op de wereld van de tuin en eten in de buitenlucht.



