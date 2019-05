Decorazione della tavola: esotica, luminosa e bucolica, les Jardins de la Comtesse svela la sua nuova collezione in melammina pura

Il viaggio si realizza sulle tavole



La collezione di stoviglie MelARTmine si completa con l'arrivo di due nuovi temi: i lama peruviani e le scimmie balinesi. Sempre in questo spirito molto colorato, il marchio Les Jardins de la Comtesse continua a sfruttare il tema del viaggio con le sue stoviglie radiose, che danno un tocco estivo alle decorazioni per la tavola.



Les Jardins de la Comtesse ha fatto del Lama il suo animale totem del 2019. L'occasione perfetta per portare in tavola un tocco di sole e calore. Colori positivi, motivi di tendenza e una varietà di piatti fanno di questa collezione lo sfondo ideale per i pasti estivi.



Oltre ai viaggi esotici sulle Ande, Les Jardins de la Comtesse ha creato anche una nuova linea ispirata alll'atmosfera zen balinese, con i suoi motivi che rappresentano la vegetazione asiatica e le scimmiette maliziose, animali emblematici dell'isola. Una collezione originale che nasce direttamente dalla giungla e richiede fuga e relax.

I temi "Fiori esotici" e "Uccelli tropicali" si rinnovano



Queste due collezioni, che esistono ormai da un anno, vengono ridisegnate per la primavera. Nel 2019 sono state aggiunte insalatiere profonde, grandi vassoi, piatti lunghi, rotondi e ottagonali, che hanno ampliato la gamma di piatti piccoli e grandi, ciotole e posate.



L'attenzione al dettaglio è il segreto della bellezza e dell'unicità di un servizio da tavola. Per questo motivo tutte le finiture sono state completamente ridisegnate: profili in finto bambù, insalatiere con motivi a vista all'interno e all'esterno, piatti di varie dimensioni e forme...Piccoli extra che rendono queste collezioni complete, funzionali e resistenti per tutti i momenti di convivialità.



Il grande piatto Tartaruga tropicale non poteva mancare ed è stato decorato con un bellissimo blu laguna per celebrare la primavera. Appassionati di immersioni, questo piatto vi ricorderà le escursioni sul fondo degli oceani. Al centro della tavola, questa grande insalatiera dalla forma originale impreziosisce qualsiasi decorazione interna o esterna.



Diponibile su www.lesjardinsdelacomtesse.it



A proposito de : Les Jardins de la Comtesse



Lanciato nel 2011, il marchio Les Jardins de la Comtesse celebra lo stile di vita francese. Specialista dell'elegante e completo cestino da picnic, il marchio si è poi diversificato proponendo collezioni di tovaglie, plaid, zaini e stoviglie in melammina per completare la sua offerta, decisamente rivolta al mondo del giardino e dei pasti all'aperto.



More informations : www.lesjardinsdelacomtesse.com