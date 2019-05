CLEARSY entre chez ITER, après le CEA et EDF

ITER a choisi CLEARSY pour suivre l’intégration des systèmes centraux de contrôle-commande et vérifier leur conformité au référentiel de sûreté dans le cadre du contrat Central Safety System Services. Dans un contexte critique, ce projet exige un niveau SIL3 en sécurité industrielle et un niveau de sûreté nucléaire en catégorie A.



Sa bonne exécution repose sur la capacité de la société aixoise à mobiliser des compétences en Sûreté de fonctionnement (SdF) acquises en conception de systèmes sûrs et en sûreté nucléaire. La maturité de CLEARSY dans le domaine lui permet d’intervenir sur les questions touchant à la fois à la protection des personnes et des installations nucléaires.



CLEARSY est référencé en rang 1 chez tous les grands acteurs du secteur de l’énergie. Combinés, ses savoir-faire participent notamment à l’allongement de la durée la vie des centrales en exploitation (obsolescence et maintien) et à la modernisation des architectures (conception des fonctions de sécurité et de sûreté) dans le cadre des nouveaux programmes (EPR). C’est d’ailleurs avec un contrat d’appui en architecture de contrôle-commande de sûreté que CLEARSY entrera à la Direction technique d’EDF en 2016. Pour ce projet, toujours en cours, CLEARSY réalise des études portant sur le parc des centrales de production.





"Ce qui nous permet de remporter ces affaires, ce sont vingt années de retour d’expérience en conception de systèmes critiques classés", explique Pierre Stieglitz, business development manager chez CLEARSY. "La transposition des exigences fonctionnelles sécuritaires de la norme IEC 61513 dès la conception est un exercice que nous maîtrisons. En 2018 nous avons rédigé le référentiel d'exigences en conception, réalisation et qualification des EIPS (éléments importants pour la protection des intérêts en sûreté nucléaire) du CEA Cadarache pour le projet Masurca".



Chaque année, CLEARSY traite un volume croissant de contrats dans l’énergie et les missions accomplies sont de plus en plus complexes jusqu’à concerner la sûreté des systèmes de protection du cœur, la "chasse gardée" d’EDF.



"Nous sommes parmi les rares fournisseurs d’EDF à intervenir sur ce sujet hautement critique", relève Pierre Stieglitz. CLEARSY a démarré fin 2018 et pour quatre ans le contrat Central Safety System Services. Pour emporter cette mission convoitée, CLEARSY a fait valoir ses compétences d’études de sécurité adaptées au système SSP assurant la sécurité du personnel du LMJ "laser MégaJoule" (une installation sensible de la Direction des affaires militaires du CEA) : une référence de poids.





Plus d'informations : www.clearsy.com