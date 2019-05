communiqué affiché 185 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Vendredi 17 Mai 2019 Castel Frères confie à l'agence Next Step Design la réalisation de son stand sur le salon Vinexpo 2019 Castel Frères, premier acteur français et 3ème mondial du vin, a fait confiance à l'agence de communication globale Next Step Design pour la réalisation de son stand sur le salon Vinexpo 2019. Sur une surface de près de 400m2, l'agence a su mettre en valeur dans plusieurs univers, les vins commercialisés par la marque. Autour de plusieurs espaces réceptifs, elle y a inclus une zone animation, un grand bar, une zone dégustation de Grands Crus, une mezzanine accueillant 90 couverts quotidiens et une réserve de quelques 3500 bouteilles.



Autour de matériaux chaleureux, les produits sont mis en lumière dans des espaces aérés et conviviaux, pour une circulation simplifiée.



Pour compenser l’empreinte carbone générée par la fabrication de cet espace, Next Step Design a contribué à la plantation de quelques 300 arbres dans la forêt de Saint-Jean d'Illac.



Les acteurs de Next Step Design contribuent, depuis plus de 20 ans à Paris, à la mise en lumière des produits dans tous les domaines événementiels et architecturaux, éphémères ou non tant en France qu'à l'étranger.





Communiqué libre de tous droits de diffusion.

