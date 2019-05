Le Val de Garonne s'expose à Paris du 3 au 27 juin

Val de Garonne, ON PARIE que vous allez aimer



Horaires : 9h 30 - 18 h 30 (20 h, les 6 et 13 juin)

Maison de la Nouvelle Aquitaine, 21 rue des Pyramides, Paris (métro 7 - 14 : Pyramides)

Deux temps forts dans l’agenda



Pour ceux qui cherchent un emploi, ou un lieu d’implantation pour une entreprise, ou encore des idées de week-end et de vacances.





Jeudi 6 juin : Journée spéciale JOB & CADRE DE VIE. A partir de 9h 30.



Vous avez un nouveau projet de vie ? C’est le moment de découvrir le cœur du Sud-Ouest : le Val de Garonne, avec Marmande et ses 42 communes voisines. A la ville (moins d’1h de Bordeaux et moins de 3h de Paris) et à la campagne, l’équilibre vie professionnelle / vie privée est ici une réalité.



Un billet gratuit Paris - Val de Garonne : Venez avec votre CV, vos projets, vos rêves. Des offres d’emploi (avec cabinet de recrutement), des dispositifs d’implantation d’entreprises et des solutions pour emménager. Les candidats retenus pour un entretien seront invités à un week-end en Val de Garonne (Transport / Hébergement / Visites / Rencontres).



Et à 18h30, rencontrez nos ambassadeurs : « Ils racontent le Val de Garonne…»





Jeudi 13 juin : Soirée Culture de 17 h à 20 h



Changez d’air, de terre et de rythme. Des rencontres avec des artistes, organisateurs de festival, journalistes et personnalités attachées au Val de Garonne. Une expérience sonore étonnante qui fait vivre in-door un match de rugby …



Accueil Presse et cocktail

Jeudi 6 juin, 18h30 / 19h15 : Job & Cadre de vie

Jeudi 13 juin, 17h00 / 18h00 : Instant Culture



En présence du Maire de Marmande et Président de Val de Garonne Agglomération, Daniel Benquet et d’un panel d’intervenants ambassadeurs. Suivis d’un cocktail Sud Ouest.





A propos du Val de Garonne



Val de Garonne Agglomération (www.vg-agglo.com et @valdegaronneCA) est une intercommunalité, située dans le département Lot et Garonne, elle regroupe Marmande et 42 communes voisines pour 62 000 habitants. Sa campagne d’attractivité est relayée sur www.valdegaronne-attractive.com. Une terre d’opportunités : des entreprises locales leader sur les marchés de l’agroalimentaire, de l’aéronautique et de la mécanique recrutent.



Une terre vibrante : fêtes de villages, marchés gourmands, Garorock, Festival Nuits Lyriques, Jazz & Garonne, Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine…



Une terre de quiétude : douceur des paysages, charme des balades, saveur des produits du terroir…





A propos de la Maison de la Nouvelle Aquitaine



La Maison de la Nouvelle Aquitaine est l’ambassade économique, touristique et culturelle (21 rue des Pyramides, 75 001 Paris), de la région Nouvelle Aquitaine, fruit du regroupement de l'Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes, la Région la plus vaste de France.