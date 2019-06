communiqué affiché 184 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 05 Juin 2019 Nouvelle gamme Bio chez Beauty Success La marque Beauty Success lance en juin 2019, pour la première fois, une gamme de 6 soins pour le visage labellisés Cosmebio et certifiés Cosmos Organic par Ecocert.

Composée à 99% d’ingrédients d’origine naturelle, la gamme est fabriquée en France et respectueuse de l’environnement. Toutes les formules sont composées d’Aloe vera BIO, reconnu pour ses pouvoirs hydratants et cicatrisants, et contiennent une senteur 100% d’origine naturelle. La gamme se compose d’une crème hydratante confort, d’un sérum hydratant premiers signes de l’âge, d’un lait démaquillant fondant, d’une eau micellaire démaquillante, d’une gelée exfoliante éclats de coco et d’un masque crème nourrissant, pour une routine de soin essentielle. A noter que les produits des gammes bain, soin et parfums de la marque enseigne Beauty Success sont fabriqués en France et la totalité des produits respectent le règlement européen sur l'interdiction des tests de produits cosmétiques sur les animaux.

Une enseigne respectueuse de l’environnement, la beauté du geste Au travers de ces supports de communication Les sacs papier sont fabriqués en Europe et imprimés sur un papier provenant de forêts gérées de manière responsable et certifiées PEFC et FSC. Ils sont réalisés avec une colle végétale et une encre végétale à base d’eau.



Les cartes de fidélité et cartes cadeaux sont réalisées en France à partir de PVC recyclé à 75%.



Le papier cadeau est fabriqué en France et il est certifié PEFC avec encre végétale à base d’eau. Au travers de sa plateforme logistique : 100% du tri des déchets Pour le carton et le plastique, l’enseigne a doté sa plateforme logistique d’une presse hydraulique et revend le reste à l’association ARTEEC à Marsac sur l’Isle (24) dont l’action est de revaloriser les déchets par le biais de la réinsertion professionnelle de personnes en grandes difficultés. En 2018 c’est 70 tonnes de carton et 2 tonnes de plastique qui ont été recyclées. www.arteec.org . Les palettes en bon état sont réutilisées pour le transport des marchandises ; cassées elles sont recyclées et transformées en granulés pour les poêles à bois.



La ferraille est à 100% revendue et recyclée.

Au travers du recyclage des flacons de parfum L’enseigne incite ses clients à ramener leurs flacons vides contre un bon d’achat. En 2018, ce sont 30 tonnes de flacons qui ont été recyclées.







A propos de Beauty Success Group



Beauty Success Group (300M€ C.A.) est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte aujourd’hui plus de 520 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie.

Site : www.beautysuccess.fr

Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com

Rédacteur : BS Group Mots clefs : beaute,esthetique,cosmetique,cometique bio,bio,Ecocert,made in france,franchise



Contact presse : Emilie Antoine

Société : Beauty Success Group



Voir tous les communiqués 184



Contact presse

ANTOINE Emilie







Beauty Success Group

Beauty Success Group Visiter le site Imprimer Tous les communiqués Flux RSS Base de recherche