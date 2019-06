Stop Marcel : une solution digitale pour prévenir le harcèlement au travail

L’idée de "Stop Marcel", très simple, est née d’un double constat. Côté victimes, il est extrêmement difficile d’oser témoigner lorsqu’on subit un harcèlement sur son lieu de travail. Honte, craintes de représailles, difficulté d’apporter des preuves, peur de perdre son emploi… : une multitude de raisons poussent les salariés à rester dans le silence, conduisant parfois aux situations les plus dramatiques.





Protéger salariés et employeurs



Côté employeurs, les chefs d’entreprise sont le plus souvent démunis face au harcèlement, soit parce qu’ils n’ont pas connaissance de telles situations au sein de leur société, soit parce qu’ils sont eux-mêmes victimes d’allégations abusives. Dans 8 cas sur 10, le harcèlement est en effet plaidé aux Prudhommes, afin de déplafonner les indemnités dans les affaires de licenciement.





Un outil simple et inédit pour libérer la parole



Interpellé par les différentes affaires de harcèlement dans les médias, Thierry Della Rovere, lui-même chef d’entreprise, a inventé un nouvel outil pour faciliter le témoignage des victimes. Neutre et indépendante, la plate-forme Stop Marcel joue un rôle d’intermédiaire entre l’entreprise et les salariés.



"S’il existe pléthore cabinets d’avocats, plates-forme d’écoute, agences de médiation, aucune solution ne permet véritablement de recueillir de manière neutre et confidentielle les différents témoignages, en apportant une traçabilité écrite des actes. L’outil digital est souvent plus simple", explique l’initiateur de Stop Marcel.





Qui peut utiliser Stop Marcel ?



Pour pouvoir déclarer en ligne un cas de harcèlement, il faut que l’entreprise du salarié, ou encore le comité d’entreprise ait souscrit un abonnement annuel à l’interface. Celui-ci varie d’un 1 euro à un 15 euros par an et par salarié, en fonction de l'effectif de l’entreprise.





Comment ça marche ?



Le fonctionnement est simple. Tous les salariés de l’entreprise ayant adhéré à Stop Marcel bénéficient d’un code d’accès gratuit à la plate-forme. Pour signaler un cas de harcèlement, le salarié n’a plus qu’à enregistrer sa déclaration en ligne, loin de toute pression de son entreprise ou de son éventuel harceleur. Il peut, s’il le souhaite, faire sa déclaration de manière anonyme. Le cas échéant, un médiateur sera automatiquement sollicité.



Un message est ensuite automatiquement envoyé au responsable de l’entreprise, qui prend ainsi connaissance d’un cas de harcèlement au sein de sa société. Il pourra donc agir et mettre en œuvre des mesures afin de répondre à son obligation légale de protection de ses salariés. Dans la plupart des cas, les difficultés, lorsqu'elles sont anticipées, peuvent être résolues simplement.



Côté salarié, un médiateur peut prendre contact avec la victime à sa demande, afin de l’informer de ses droits et offrir une première écoute. Le salarié pourra ensuite décider s’il souhaite bénéficier ou non d’un accompagnement par une agence de médiation.



Dans tous les cas, sa déclaration est enregistrée et consignée, assurant une trace écrite de son dossier.





Un suivi préventif, curatif et légal des cas de harcèlement



En complément des outils internes propres à l’entreprise, Stop Marcel se veut avant tout un outil préventif, offrant une vraie neutralité et confidentialité, tout en permettant d’apporter des solutions simples pour éviter que la situation perdure et ne s'aggrave. Il s’inscrit comme un véritable outil à disposition des entreprises et des représentants du personnel dans la lutte contre les risques psycho-sociaux.





Plus d'informations : https://stopmarcel.fr/