Communiqué de presse Mercredi 19 Juin 2019 Start up : Copees, le Deliveroo de l'impression, lève 300k euros Créée début 2018, la start up Copees, qui permet de créer et de se faire livrer tous ses documents, cartes de visite et flyers en 30 minutes, lève 300k€ auprès de business angels et de la BPI Normandie afin de déployer son offre en France. Copees est une start up qui propose de se faire livrer ses documents, cartes de visite et flyers en 30 minutes à Paris, et en J+1 en France. Le client peut de manière très intuitive, créer son désign avec des templates gratuits et se faire livrer en livraison ultra rapide, le jour même, pour un prix inférieur à un web to print qui livrerait 5 jour après.



Copees fonctionne comme le "Deliveroo de l'impression" en pluguant sa technologie chez des imprimeurs partenaires. Cela permet de relocaliser la production chez des petits imprimeurs Français, qui avaient de moins en moins de flux, alors que les web to print produisent tous aujourd'hui en Allemagne ou en Italie.



Le montant levé auprès de business angels et de la BPI Normandie permettra un développement de Copees dans d'autres villes françaises, en pluguant sa technologie chez d'autres imprimeurs partenaires, ainsi que l'amélioration permanente de son outil de création de cartes de visite et de flyers, pour, à terme, devenir le concurrent Européen de CANVA.





