Draagbare en snelle 12V-luchtcompressor: nieuw RING-assortiment en een bewustmakings-campagne

Veiligheid: 153.000 ongevallen per jaar in Europa veroorzaakt door een te lage bandenspanning



Volgens de officiële cijfers is er in Europa sprake van ongeveer 153.000 ongevallen per jaar waarbij een te lage bandenspanning een rol heeft gespeeld. In de zomer is dit de belangrijkste factor bij bijna 15% van de dodelijke ongevallen, voornamelijk vanwege secundaire factoren zoals overbelasting en hitte. Een 0,5 bar te lage spanning per band kan al een verwoestende oververhitting veroorzaken, wat gewoonlijk tot een klapband leidt.





90% van de bestuurders controleren hun banden pas op het moment dat deze al een gevaar vormen



Hoewel de noodzaak van het regelmatig controleren van de bandenspanning voor de hand lijkt te liggen, controleert een alarmerend aantal automobilisten hun banden pas als deze al een gevaar vormen. Als ze controles zouden uitvoeren, zou dit te voorkomen veiligheidsprobleem niet bestaan.





Belangrijke gevolgen voor de portemonnee en het milieu



Een band met een te lage spanning veroorzaakt brandstofverspilling. Hij neemt de energie van elke omwenteling van het wiel in zich op in plaats van deze over te brengen op de weg. Door een 20% te lage bandenspanning neemt het brandstofverbruik met 5% toe en de bandenslijtage met meer dan 15%. Dit heeft tot gevolg dat er voor bijna 80 euro per jaar aan extra brandstof wordt verbruikt. Om nog maar te zwijgen over het feit dat u vaker nieuwe banden moet aanschaffen omdat ze sneller slijten...









De meeste bestuurders negeren de milieuvoordelen



78% van de ondervraagden realiseert zich niet dat men met een juiste bandenspanning bijdraagt aan de bescherming van het milieu.



Banden met een juiste bandenspanning hebben een positieve invloed op het milieu, omdat ze zorgen voor een lagere uitstoot van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer dankzij een beter rendement van de brandstof. Een lagere CO2-uitstoot zorgt voor minder broeikasgassen.





Controle vóór de APK



De banden zijn de enige onderdelen van de auto die direct contact maken met de weg. Om die reden spelen ze een bepalende rol voor wat betreft veiligheid en daarom zijn ze logischerwijs het eerste aandachtspunt bij de APK. Om elke onaangename verrassing tijdens deze keuring te voorkomen, kan men zich erop voorbereiden door zelf bepaalde aspecten van de banden te controleren, waardoor de kans op afkeur kleiner wordt.





80% van de bestuurders geeft aan ergens naartoe te rijden om de bandenspanning te controleren



De compressoren van RING zijn zeer compact waardoor ze eenvoudig in de bagageruimte van de auto kunnen worden opgeborgen. Het is niet meer nodig om naar de dichtstbijzijnde locatie met een luchtpomp of bijvoorbeeld naar een tankstation te rijden. Dit is nog meer van belang vanwege het feit dat de bandenspanning bij koude banden moet worden gecontroleerd en aangepast.





• Bijzonder praktisch om de bandenspanning te controleren en deze binnen enkele seconden iets te verhogen.

• Groot display voor het aflezen en selecteren van de gewenste bandenspanning

• Programmeerbaar en geheugenfunctie Maakt automatisch oppompen van de banden mogelijk en stopt zodra de gewenste spanning is bereikt

• Start-/stopknop: eenvoudig in het gebruik.

• Aansluiting op de 12V-aansteker en in het geval van de RETC6000 op te laden via een 220V-aansluiting

• Ledverlichting

Audrey Masseillou, international project marketing manager: "Op basis van dit onderzoek hebben we besloten een preventie- en bewustmakingscampagne te starten met betrekking tot dit onderwerp. Omdat het onderhoud van banden essentieel is voor automobilisten, hebben we een oplossing ontwikkeld die net zo eenvoudig als snel is."





Een speciale site voor de bewustmaking



De aan dit doel gewijde site biedt automobilisten alle nuttige informatie over de controles die vóór elke lange rit moeten worden uitgevoerd en geeft antwoord op essentiële vragen, zoals:

• Hoe moet een band worden gecontroleerd?

• Wanneer moet de bandenspanning worden gecontroleerd?

• Wat zijn de gevolgen van een te lage bandenspanning?



Met affiches en talrijke communicatiemiddelen bij de verkooppunten kunnen automobilisten geïnformeerd worden over de risico's van een onjuiste bandenspanning en gestimuleerd worden de spanning vaker te controleren.



RING biedt met verschillende, in diverse maten en uitvoeringen verkrijgbare systemen voor iedereen een geschikte oplossing.



Betalen is dan niet meer nodig voor deze service die steeds minder vaak gratis is bij tankstations.

Het complete RTC-assortiment:

Ond.nr. Kenmerk Productinformatie RTC200 Analoge compressor www.ringautomotive.com/fr/product/RTC200 RTC400 Digitale compressor www.ringautomotive.com/fr/product/RTC400 RTC600 Programmeerbare digitale compressor www.ringautomotive.com/fr/product/RTC600 RTC1000 Programmeerbare digitale compressor met groot digitaal display www.ringautomotive.com/fr/product/RTC1000 RTC5000 Programmeerbare digitale luchtcompressor met luchtuitlaatfunctie www.ringautomotive.com/fr/product/RTC5000 RETC6000 Draadloze, oplaadbare, multifunctionele 220V-luchtcompressor met luchtuitlaatfunctie www.ringautomotive.com/fr/product/RTC6000



Verkoopprijs: Vanaf € 24,90





Over Ring Automotive



Met bijna 40 jaar ervaring op het gebied van verlichting, materialen en accessoires voor voertuigen is Ring een van de belangrijkste leveranciers voor de automotive aftermarket. Sinds 1974 heeft het bedrijf voortdurend geïnnoveerd om voertuigverlichting te verbeteren. Later breidde het uit naar de levering van een breder scala aan voertuigelektronica en werkplaatsapparatuur. Het productassortiment van Ring bestaat hoofdzakelijk uit ledzaklampen, oplossingen voor het onderhoud van accu's, draagbare compressoren voor banden, ingebouwde camera's en diverse andere accessoires voor de professional of voor de automobilist.



Meer informatie: www.ringautomotive.com