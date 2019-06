Bien être : Le takesumi, charbon de bambou aux vertus dépolluantes et détoxifiantes

Un savoir faire ancestral



Au Japon, le takesumi est encore produit dans un four en terre selon le savoir-faire ancestral par des artisans maîtres bruleurs. Le bambou est brûlé pendant plus de 3 jours entre 800° et 1000°. La combustion lente, à très haute température permet de développer les millions de pores qui vont agir comme adsorbeurs.





Particularités du Takesumi



Son écorce fine et lisse et sa pulpe ultra-poreuse en font un adsorbeur hors pair. Il est chargé en minéraux : potassium, calcium & acide silicique et pourvu d’une charge négative (ion négatif) qui attire naturellement les particules toxiques vers lui. Il est couramment utilisé pour filtrer et minéraliser l’eau courante, absorber odeurs et humidité, soulager les digestions difficiles, en cure détox, diminuer l’impact des ondes électromagnétiques, prolonger la vie des fruits et des légumes, fertiliser les plantes, minéraliser l’eau du bain…





Agir contre la déforestation



Le bambou prolifère et devient mature en seulement 3-5 ans. Contrairement aux autres bois (chêne, hêtre..) qui grandissent entre 20 à 50 ans. Consommer du charbon de bambou aide à préserver nos forêts. Le rendement d’une bambouseraie est 25 fois supérieure à celui d’une forêt de même superficie.







Utilisations



Filtre et minéralise l’eau courante : le takesumi, réduit le gout du chlore et les odeurs, adoucit l’eau, adsorbe les résidus polluants et toxines tout en déchargeant ses minéraux. Faites préalablement bouillir les 3 blocs pendant 5 à 10 minutes. Déposez les blocs dans une carafe contenant 1 litre d’eau courante. Laissez reposer toute une nuit afin que celui-ci attire les polluants à lui et minéralise l’eau. Consommez. et réactivez au bout de 3 mois en les faisant bouillir 5 minutes. Après 6 mois d’utilisation, recyclez comme engrais pour plantes.



Odeurs, humidité, fruits & légumes, bain : placer un pochon de 3 blocs dans l’endroit souhaité.



Plantes et sols : casser des morceaux de blocs et les disposer dans la terre.



Ondes électromagnétiques : placer 1 bloc sur soi ou près de l’appareil électronique.





Produit



Takesumi en blocs x3 : 7,00 euros (PVC )

Taille : 3,5cm X 5 cm

Ppoids : 8 à 10g (pochon réutilisable en coton 100% naturel)



Points de vente : www.takesumi.fr, magasins biologiques et diététiques, pharmacies.





A propos de Takesumi



Takesumi est une marque de la jeune start up lyonnaise Bijin, spécialiste du charbon de bambou et de la culture beauté japonaise. Bijin importe le takesumi directement auprès des Maîtres Brûleurs nippons, propriétaires de leur bambouseraie.



Plus d'informations : www.takesumi.fr