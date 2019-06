Les jeunes pédalent pour la planète avec les YMCA

Les YMCA, bien plus qu'une chanson



Durant 6 jours, un groupe de jeunes de 18 à 30 ans, venus de France, d'Allemagne, d'Angleterre,... va rallier Paris à Londres en vélo, en empruntant la Greenway, inaugurée en 2012. Un défi solidaire au cours duquel ils vont co construire un message qu'ils délivreront à leur arrivée à Londres, devant des milliers de participants aux festivités organisées à l'occasion des 175 ans de la fondation des YMCA.



Chaque étape du parcours sera l'occasion de rencontrer des élus, des habitants et d'organiser des ateliers autours des thématiques des Objectifs de Développement Durable ; santé, environnement, emploi, engagement civique, Europe,... L'objectif est de mettre en lumière l'engagement de la jeunesse pour un monde plus juste et plus solidaire.



Pour co financer ce projet, une campagne de crowdfunding a été lancée par l'alliance nationale des YMCA France sur Hello Asso.



Pour accéder à la page de présentation du projet sur Hello Asso, cliquez ici





A propos de l'Alliance nationale des YMCA France



Association reconnue d'utilité publique depuis 1948, l'Alliance nationale des YMCA France a été créée en 1867. Elle est la branche française des YMCA, le plus ancien et important mouvement de jeunesse au monde, présent dans 120 pays et touchant chaque année 65 millions de personnes. Nous oeuvrons pour développer l'autonomie des jeunes au travers de cinq piliers stratégiques d'action : engagement, emploi,santé, environnement, leadership.



Plus d'informations : www.ymcafrance.fr

Pour accéder au communiqué de presse qu format pdf, cliquez ici



Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici