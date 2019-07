GREGORY PORTER en concierto en PORT ADRIANO MUSIC FESTIVAL, Mallorca (Baleares) 21 de julio de 2019 a las 21.30h

Nacido en Sacramento, California, el 4 de noviembre de 1971, Gregory Porter creció en Bakersfield antes de mudarse a Brooklyn, Nueva York, donde comenzó su carrera como artista. Fanático del soul y el jazz desde la infancia (escucha tanto a Stevie Wonder como a Nat "King" Cole), el cantante novel con un timbre cálido y envolvente promete una exitosa carrera. Remarcado por el trompetista Wynton Marsalis, se pone rápidamente a trabajar un primer álbum compuesto casi íntegramente por él mismo.



Grabado el 19 y 20 de agosto de 2009, su primer álbum bautizado Water es producido por Kamau Kenyatta. La prensa especializada, conquistada, hace comparaciones muy elogiosas que van desde Joe Williams a Donny Hathaway, y lleva a WATER a los lugares más altos de los referéndums de fin de año.



Una nominación al Grammy fue lo que prosiguió. Mientras Gregory Porter está de gira por Europa y Rusia, el extracto "1960 ¿What? Es aclamado y remixado por algunas personalidades del universo electro. De vuelta a los Estados Unidos, Gregory Porter aborda la siguiente grabación.



El sencillo "Be Good" aparece a finales de 2011. Dos años después, y con una reputación cada vez mayor, el cantante de sombrero permanente, (incluso en el escenario), regresa con el álbum Liquid Spirit, del cual destacan títulos como "Free", "Hey Laura" y « The In Crowd ». Al firmar con el sello Blue Note, su notoriedad crece aún más y su tercer álbum, producido por Brian Bacchus, escuchado veinte millones de veces en modo streaming, todo un record para un álbum de jazz, se clasifica en el número 9 en Reino Unido.



Con este éxito, el cantante se toma su tiempo para preparar un cuarto álbum. Lanzado bajo la misma etiqueta en mayo de 2016, "Take me to the alley" cuenta con la participación de Lalah Hathaway y nacen los singles "Holding On" y "Don’t Lose Your Steam". El próximo álbum, « Nat King Cole & Me » aparece a finales de 2017.

Gregory retoma una docena de clásicos interpretados por el famoso cantante, a quien rinde homenaje. Sus músicos, junto con el trompetista Terence Blanchard en una canción, acompañan a la London Studio Orchestra dirigida por Vince Mendoza. Una versión en vivo de este álbum fué grabada en el Royale Albert Hall de Londres "One Night Only" y se lanzó en noviembre de 2018. Gregory PORTER es el Artista Internacional de Jazz del momento con más de 3 millones de álbumes vendidos.



