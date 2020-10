environnement





L’association avec Altares est apparu évidente pour les fondateurs de 1Life qui ont rapidement compris la pertinence d’intégrer des données tierces de qualité dans l’ERP Cegid PMI.



1Life a conçu et développé un module dénommé "1Life Scoring" qui intègre les données Altares et permet à ses utilisateurs de connaitre le risque associé à un fournisseur ou à un client, de conseiller un encours maximal ou encore d’adapter ses conditions de règlement. Dans un contexte où le risque client est grandissant, 1Life choisit de généraliser cette approche pour ses clients et d’évangéliser son marché.



Son Président, Denis Affre, est convaincu de la pertinence de ce partenariat : "Nous avons choisi Altares pour la qualité de ses informations financières et la performance de son score de risque de défaillance. Le contexte actuel accentue le risque de défaillances d’entreprises et nous devons évoluer vers un métier de conseiller en complément de notre expertise d’intégrateur."



Par ailleurs et dans le cadre de sa nouvelle entité myfab, 1Life propose au marché un ERP nommé Open-Prod et duplique la démarche de renseignement commercial intégré au produit.





Denis Affre ajoute : "Nous allons densifier nos efforts commerciaux sur ce volet mais aussi réfléchir à des nouveaux cas d’usages rendus possibles par cette mine d’informations que sont les données Altares. Notre nouvel ERP Open-Prod est déjà prêt pour exploiter ces datas. Beaucoup d’acteurs parlent de l’importance de la donnée dans notre secteur mais peu d’entre eux mènent des actions concrètes dans leurs offres ou vis-à-vis de leurs clients".



Florent Gibert, Directeur des Opérations de 1Life, témoigne de l’ampleur des bénéfices constatés chez les clients : "A la différence des grands groupes français habitués à utiliser des données de risque comme celles fournies par Altares pour prendre leurs décisions, notre clientèle de TPE/PME est peu consciente des éclairages que peuvent apporter leur ERP couplé avec une data de qualité. Les enjeux liés à la connaissance de leurs relations d’affaires n’ont jamais été aussi importants dans le contexte actuel".



Pierre Jacquier, Alliance Manager chez Altares, est ravi de ce partenariat : "L’approche de 1Life participe à faire connaitre la valeur de nos données auprès des TPE/PME. 1Life a réussi à mettre en perspective les données clients avec nos données de référence pour devenir un véritable outil d’aide à la décision. Les TPE/PME accèdent directement à nos données dans la solution 1Life. Chaque utilisateur de 1Life Scoring peut désormais mieux identifier les entreprises qui vont défaillir dans les prochains mois. Ensemble, nous jouons un rôle sociétal en permettant aux TPE/PME du secteur particulièrement risqué de l’industrie de mieux se prémunir contre les risques et ainsi garantir une croissance pérenne".



A propos de 1Life

www.1life.fr - www.1life.fr/module-1life-scoring

1Life, éditeur et intégrateur ERP pour l’industrie. Fondée en 2013 par deux associés, Denis Affre et Frédéric Poissant, 1Life est devenu en quelques années le premier intégrateur Cegid et accompagne ses clients dans leur transformation numérique. Notre équipe dédiée à l’offre Cegid, par son expertise métier et son excellence opérationnelle, propose des offres et services autour de l’ERP Cegid PMI.

1Life, qui réalise une croissance annuelle à deux chiffres notamment au travers de croissances externes, comme les rachats des sociétés ProdIG, Avea et Newmadis, s’adosse également à des partenaires clés pour compléter son offre et innover.



Contact : ldescours@1life.fr





A propos d’Altares

www.altares.com

Expert de l’information sur les entreprises, Altares collecte, structure, analyse et enrichit les données BtoB afin de les rendre « intelligentes » et faciliter la prise de décision pour les directions générales et opérationnelles des entreprises. Le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data. Partenaire exclusif en France, au Benelux et au Maghreb de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d’informations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de référence des grands comptes, ETI, PME et organisations publiques, en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données sur plus de 350 millions d’entreprises dans 220 pays.



Contact : pierre.jacquier@altares.com