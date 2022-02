environnement

Mardi 25 janvier 2022, Altereo a annoncé la mise disposition gratuite de HpO Collect® à la communauté nationale et internationale de l’eau. Il s’agit d’une application mobile, fonctionnant sur tout type de smartphone, qui permet aux agents d’exploitation de collecter en 20 secondes les données des fuites des réseaux d’eau potable, au moment de leur réparation.



Muni de l’application, chaque agent devient un véritable "capteur intelligent", capable de répertorier les informations des défaillances sur les réseaux (matériau, type de casse, emplacements etc.), essentielles à la constitution d’une base de données sur l’historique des fuites. Souvent manquantes au sein des services d’eau, ces données sont pourtant indispensables pour déployer une stratégie pleinement efficace de renouvellement des réseaux.



Le lancement de HpO Collect® a eu lieu lors d’un webinaire réalisé par idealCO, dans le cadre du projet France Data Réseaux porté par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR). Les données collectées via HpO Collect® sont hébergées en toute sécurité par l’association Ozwillo, garante de l’intégrité des biens numériques.







Les fuites: un désastre écologique et économique



En France, 20% de l’eau injectée dans les réseaux d’eau potable est perdue en fuites. A l’échelle du monde, ce chiffre s’élève à 50%, avec comme effet collatéral l’émission de 55 millions de tonnes de CO2 par an, en raison de l’électricité gaspillée pour la production d’une eau qui n’atteindra jamais le consommateur. Combattre les fuites sur les réseaux d’eau potable, c’est préserver les ressources naturelles d’eau, limiter les émissions de gaz à effet de serre, réduire la consommation et également la facture d’électricité des services d’eau, dans un monde où le prix de l’énergie ne cesse d’augmenter.





Une solution innovante face à une situation aberrante



Malgré plus de 2 milliards d’euros investis dans le renouvellement des réseaux chaque année en France, le 8ème rapport de l’observatoire sur l’eau montre que le volume de fuites ne diminue pas et représente chaque année 1 milliard de m³, soit l’équivalent d’un siècle de consommation d’eau en bouteille par les Français. Au-delà de l’aspect économique, la mobilisation inutile des ressources en eau apparaît plus que jamais inacceptable dans le contexte du dérèglement climatique.



C’est pour apporter la meilleure réponse à ces enjeux pour les services d’eau, en France et dans le monde, que Altereo a développé HpO® IA, une solution plusieurs fois récompensée (lauréate du Grand prix national de l’ingénierie, labellisé France Relance, Greentech innovation et Solar Impulse). Ce service d’intelligence artificielle permet, à partir des données recueillies avec HpO Collect®, de calculer le risque de défaillance de chaque canalisation pour établir les programmes de renouvellement des réseaux assurant la pleine efficacité de chaque euro investi. Altereo souligne que chaque service d’eau détient définitivement la pleine propriété de ses données et en conserve la libre exploitation.





Face à l’urgence : agir maintenant



Alors que le dérèglement climatique assèche ou inonde la planète, la demande en eau ne cesse d’augmenter en raison du boom démographique dans les pays du Sud. Les fuites représentent à la fois une partie du problème et de la solution, puisqu’elles sont responsables d’émissions de CO2, accélérant le dérèglement climatique, et qu’elles constituent la première source d’eau disponible à l’échelle du monde. Face à l’urgence, il faut agir maintenant. Conscient du nexus Eau-Energie-Climat, Altereo a donc fait le choix d’apporter à la communauté internationale de l’eau HpO Collect®, une composante essentielle vers la transition écologique, gratuitement et indéfiniment.



Longtemps, les fuites et les mauvais rendements des réseaux d’eau potable ont été synonymes de fatalité. Aujourd’hui, l’innovation et les progrès technologiques changent les règles du jeu. Les travaux d’Altereo sur l’intelligence artificielle ont permis de développer des outils d’aide à la décision, capables d’apprendre des données passées des réseaux d’eau pour calculer leur risque de défaillances et d’engager les maitres d’ouvrages vers un renouvellement responsable de leurs infrastructures.



Les solutions existent aujourd’hui, il faut désormais les mettre en place. C’est notre responsabilité vis-à-vis des générations futures.





HpO Collect® a été présenté mardi 25 janvier lors d’une visioconférence organisée par IdéalCo, avec l’intervention de Jean LAUNAY, Président du Partenariat Français pour l'Eau et du Comité National de l'Eau, Régis TAISNE, chef du département du "Cycle de l’eau" de la FNCCR, l’association Ozwillo, Christian LAPLAUD, Président d’Altereo, Jean François CLOSET, Directeur Général Adjoint d’Altereo et Kevin NIRSIMLOO, Directeur Marketing d’Altereo.



À propos d’Altereo



Altereo est un acteur engagé depuis 33 ans, en France et à l’étranger, dans l’ingénierie de l’eau et de l’environnement, l’appui aux politiques publiques, le développement durable de la ville et du territoire et également dans l’édition de solutions d’intelligence géographique pour ces mêmes domaines. Présent sur 4 continents (Europe, Afrique, Asie, Océanie), Altereo est un groupe indépendant contrôlé par son Président fondateur, Christian Laplaud, son Directeur Général Gilles Brunschwig, ses managers et le fonds IXO. En croissance continue, Altereo emploie aujourd’hui 175 salariés. Pour catalyser son développement, le groupe mise sur l’internationalisation et l’innovation avec plus de 5% de son CA annuel consacré à la R&D.



www.altereo.fr | https://twitter.com/Altereo

Liens utiles :



Replay du lancement de HpO Collect® lors du webinaire "Gestion patrimoniale AEP : une innovation libre d’accès pour un renouvellement efficace" organisé par IdealCo : https://bit.ly/HpOCollect-IdealCo

Synthèse vidéo de l’évènement : https://vimeo.com/673190621