environnement



Si les véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentent désormais près de 20% des voitures neuves vendues en France (*), il reste difficile pour les conducteurs et conductrices fraîchement convertis à la batterie d'évaluer précisément l'impact de leur choix, tant au niveau de leur portefeuille que de leur emprunte carbone.





Un outil pratique et exhaustif

C'est pourquoi Autoplug, spécialiste de l'installation de stations et bornes de recharge pour les professionnels et les particuliers, met gratuitement à disposition des nouveaux acquéreurs de véhicules hybrides ou électriques un outil en ligne leur permettant de répondre en quelques clics à trois questions essentielles : Quelle économies réalisées par rapport au carburant essence ? Quelles réductions d'émissions de CO2 ? Et enfin vers quelle installation de recharge s'orienter selon le rapport puissance / temps de charge ? Le tout calculé en fonction du modèle choisi et du type de trajet.





Comment ça marche ?



A son lancement, le simulateur répertorie 196 modèles et 412 versions issus de la gamme de 43 marques constructeurs. Il suffit à l'utilisateur de sélectionner son modèle de véhicule dans le panel pour accéder à l'ensemble des informations via un tableau interactif affichant :

- L'économie financière

- L'autonomie totale

- L'économie de CO2

- Le temps de charge en fonction de la puissance de la borne

Les données peuvent être mesurées selon différentes variables :

- Le niveau de charge

- Le type de parcours

- La saison

* source : PFA - Filière Automobile et Mobilité / "Le marché automobile français" - Août 2021

A propos d'Autoplug

Autoplug est spécialisé dans l'installation et la mise en service de bornes ou stations de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Autoplug intervient auprès de particuliers, d'entreprises et de copropriétés et adapte les solutions proposées à chaque spécificité client. Née en 2019, la société est agréée IRVE et certifiée R0GE Qualif'Elec et Qualit'Enr. Autoplug est une filiale du groupe LGE.



Plus d'informations : www.autoplug.fr