Réputée depuis 4 siècles pour être la terre la plus productive du monde, le fonctionnement précis de la Terra Préta restait largement incompris (https://fr.wikipedia.org/wiki/Terra_preta). En 2018 et 2019, BulletPoint a redécouvert les clés de cette Low-tech multimillénaire, clés qui ont été testées et validées en Occitanie au cours des saisons agricoles 2019 et 2020.



- Aujourd'hui, BulletPoint divulgue gratuitement les clés redécouvertes de la Terra Préta, que celle-ci profite à tous aux petites échelles et aux cultures quotidiennes (exemple : gazon, salade, etc.).



- Simultanément, la Société annonce la levée de 5ME afin d'industrialiser cette Low-tech, à destination d'un public professionnel, celui des grandes cultures et des élevages (herbages, fourrages).



À ce niveau, l'enjeu est d'optimiser les quantités de charbon de bois employées dans la Terra Préta d'un facteur 5 à 10. De sorte que l'usage de cet intrant biologique devienne facile et secondaire (volume/coût). Et ce qui suppose le lancement d'une nouvelle machine de retraitement du charbon, objet de cette levée de fonds.



L'objectif de BulletPoint est la commercialisation de cette machine d'ici à fin 2021.





Compte rendu détaillé

• En 2018 et 2019, BulletPoint a redécouvert les clés de fonctionnement de la Terra Préta, cette terre artificielle créé par l'Homme 5000 ans en arrière en Amazonie, connue pour être la plus fertile du monde, mais jusque-là mal comprise et donc reproduite nulle par ailleurs (b). Cf. ci-après, les clés de fonctionnement de cette Low-tech.

• En 2019 et 2020, ces clés ont été testées et validées sur plus de sept cultures biologiques classiques en Occitanie (Gers, Fleurance) : blé, orge, maïs, lentilles, herbes et fourrages, etc.

• Cette redécouverte ouvre la possibilité d'augmenter dès aujourd'hui les rendements de la plupart des cultures BIO de + 140% par hectare, - soit une multiplication par 3. Et ceci par des moyens modiques, 100% biologiques, qui n'impliquent aucune modification des techniques agricoles actuelles. Cf. dossier et (a).



• Aucune technologie actuelle ne peut offrir un tel changement de donne dans l'Agriculture et l'Élevage (fourrages, herbages). Mieux encore, cette redécouverte peut être dès aujourd'hui validée et reproduite par n'importe qui, n'importe où. Y compris en villes et des moyens insignifiants, un pot à fleurs et des graines de gazon s'il faut pour débuter...



BulletPoint insiste pour que chacun réalise ce test et obtienne par lui-même la preuve de cette redécouverte.

(a) +140% de rendement/ha obtenus sur les saisons 2019 et 2020, en terres et productions bio, en Occitanie (Gers, Fleurance), sur 7 cultures principales : Blé, orge, lentilles, ails, fourrages-herbes, etc... La technologie de la Terra Préta fonctionne sur des terres argileuses uniquement, et pour les principales cultures de graminées dotées de tiges (blé, orge, etc.), herbes, et fourrages. Cf. annexe du document rendu disponible pour plus de détails. Compte tenu de la saison, la reproduction/validation rapide (gazon) de cette redécouverte doit être réalisée en intérieur/en serres. Celle-ci porte un enjeu lourd : les herbages font le gros de l'alimentation des animaux élevés en pâturages.



(b) Il existe des biochars qui sont des reproductions dégradées de la Terra Préta. Leurs effets sont mineurs ou insignifiants (données Inra). Vendus en sacs ou en vrac, ces Biochars sont des mélanges approximatifs de terre ou de composts, et de charbon, pas toujours de bois - il peut s'agir de charbon de houille. Ce charbon commun peut d'ailleurs être utilisé dans la technologie de la Terra Préta s'il subit au préalable un traitement thermique permettant de développer sa surface spécifique (la passer de 250 à 2500 m2/gramme) qui, sinon, est insuffisante pour provoquer les réactions biologico-chimiques attendues dans la Terra Préta. Cf. document rendu disponible.

À propos de www.bullet-point.fr

BulletPoint est une société de R&D et de Conseil Stratégique créé en 2011. Elle est spécialisée dans le Business engineering (la construction et le développement d'offres et de marchés), et la recherche de solutions techniques et scientifiques centrées sur les Low-tech et les problématiques techniques irrésolues.



La Société travaille en Europe, dans tous les marchés B to B et B to C.



Elle est dirigée par Charles de Mercy, qui a plus de 25 ans d'expériences et de pratique des métiers de la société.



