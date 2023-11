environnement





L’initiative, a déjà été expérimentée depuis plusieurs années avec ses clients pionniers comme la compagnie aérienne Air France, permet de maximiser le réemploi, faire réparer ou recycler via différentes voies vertueuses de revalorisation les uniformes et autres vêtements professionnels de ses clients. En effet, à Air France, les vêtements des personnes en fin de contrat sont désormais récupérés, triés, nettoyés et éventuellement retouchés, pour alimenter le stock grâce à une filière plus vertueuse, qui permet aussi de réduire les déchets.



"L’un des défis auxquels est confronté le secteur textile est celui de l’allongement de la durée de vie des vêtements. C’est dans cette optique que nous avons créé notre plateforme de services intégrée, qui nous permet de prolonger la durée de vie des vêtements professionnels et de lutter contre le gaspillage." explique Marc Jacouton, Directeur du développement durable et de la RSE chez Cepovett.



La PME lyonnaise Cepovett fondée en 1948, numéro 1 en France du vêtement professionnel, tenues de travail, de protection et d’uniformes, professionnalise fait changer d’échelle son offre de seconde main auprès de ses clients pionniers. Avec près de 10 millions de vêtements vendus par an, le groupe Cepovett réaffirme sa responsabilité sociétale et sa raison d’être concernant la durabilité de ses produits, conçus pour durer. En 2024, il entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, l’eau, la biodiversité et le climat.





Une plateforme de services textiles intégrés



Très innovant pour le secteur, le vêtement professionnel d’occasion intègre toutes les étapes de la chaine de valeur : de la collecte, le tri, le lavage, la réparation, la traçabilité jusqu’à la digitalisation des flux remis en stock. Sans toutefois cannibaliser les ventes de vêtements neufs, ce nouveau service – clé en main – permet de récupérer les tenues de travail et uniformes très peu portés, notamment par des intérimaires ou CDD.



"Nos clients sont aujourd’hui de plus en plus demandeurs de ce type de solution vertueuse, notamment très pertinente pour les secteurs du retail ou du transport. Dans le marché du vêtement professionnel et d’image, la seconde main restera toujours complémentaire au vêtement neuf, sans lequel elle ne pourrait exister", indique Marc Jacouton, tout en précisant, "le réemploi, recyclage et plus largement l’économie circulaire est en marche chez nos clients, poussée par une forte tendance de la RSE et la règlementation (loi AGEC) elle-même".



"Air France et CEPOVETT travaillent main dans la main depuis plus de trente ans sur l’ensemble de la chaîne de service, afin de fournir des uniformes qui ont évolué au fil du temps, en cohérence avec l’image de la compagnie.", précise-t-on à la Direction de l’Habillement d’Air France.





Créer de la valeur par les services



Cepovett ne se contente pas du commerce physique de ses produits textiles mais associe de multiples services à forte valeur ajoutée dans ses activités. Les plateformes e-commerce dédiées à ses clients permettent, dès aujourd’hui, de vendre ou acheter des produits d’occasion de ses propres collections.



"L’utilisateur qui fait l’effort de céder un vêtement doit pouvoir récupérer des points cadeau ou une récompense pour racheter un vêtement neuf ou d’occasion", précise Marc Jacouton. L’expédition des vêtements est assurée via les propres plateformes logistiques de l’entreprise, et Cepovett se porte garant comme tiers de confiance de la transaction. "Nous avons chaque années plusieurs centaines de milliers d’articles textiles qui n’attentent qu’à être revalorisé, réemployé ou recyclé d’une façon ou d’une autre."





Collecte massifiée, tracée et digitalisée



Derrière ce dispositif, un service de recyclage via une collecte digitalisé initié dès 2015 par une Box Textile. Il permet d’expédier sur toute la France un colis tracé avec ses vêtements usagés en apposant dessus une étiquette prépayée, récupérée sur le site Internet.



"Le recyclage répond autant aux exigences règlementaires de nos clients qu’aux nouvelles façons de consommer des utilisateurs de nos vêtements, plus largement. Beaucoup de nos confrères parlent de solution de recyclage, mais parmi les confectionneurs de vêtements professionnels, nous sommes les plus avancés", affirme Marc Jacouton.



Pour CEPOVETT, promouvoir la seconde main auprès de ses clients est un enjeu essentiel pour faire évoluer les pratiques achats des entreprises et sensibiliser les utilisateurs à la fin de vie de leurs tenues de travail, dans le but de contribuer à lutter contre le gaspillage et oeuvrer en faveur d’une économie circulaire.



Par ailleurs, depuis mars 2021, l’article 58 de la loi AGEC introduit l’obligation pour les acheteurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements d’intégrer dans leurs appels d’offre un certain pourcentage de biens issus du réemploi et de la réutilisation ou comportant des matières recyclées.

A propos de CEPOVETT



CEPOVETT, leader sur le marché du vêtement professionnel en Europe, est un groupe industriel textile français fondé en 1948 à Villefranche- sur-Saône.



A travers ses 4 marques éco socio responsables : Lafont, CEPOVETT Safety, OX’BRIDGE et CEPOVETT Technologies, les différentes gammes de produits (vêtements de travail, uniformes, corporate et protection) répondent aux divers besoins rencontrés par les entreprises en termes d’habillement professionnel.



Entreprise familiale depuis trois générations, CEPOVETT est aujourd’hui un industriel parfaitement intégré, pionnier dans la vente de solutions textiles. Plus qu’un simple concepteur-fabricant de vêtements, CEPOVETT accompagne également les professionnels dans la gestion de l’externalisation de leurs vestiaires d’entreprise.



Les produits CEPOVETT s’adressent aussi bien aux artisans qu’aux grands comptes comme AIR FRANCE, ACCORHOTELS, SNCF, Orange, VINCI, NESPRESSO ou encore la ville de Paris.



Le groupe CEPOVETT réalise un chiffre d’affaires consolidé d’environ 110 millions d’euros.



Plus d'information : www.cepovett.com