Un concept aujourd’hui industrialisable qui n’aurait pu être réalisé sans la mobilisation des collaborateurs de Novotel et l'association exclusive avec des partenaires industriels stratégiques, aux cotés de Cepovett. Et la boucle est bouclée."Le lancement de cette solution innovante de recyclage correspond à un défi industriel inédit pour la filière textile. Proposer au marché un vêtement professionnel conçu à partir de fibres 100% recyclées, notamment issues de textiles post-consommation de nos clients, s’inscrit totalement dans l’économie circulaire. Cette première expérimentation, réalisée pour la marque Novotel en Espagne et au Portugal, est le prolongement logique de notre programme de recyclage textile initié en 2011. L’illustration d’un alignement d’enjeux RSE au cœur de la relation "client-fournisseur" et un pas supplémentaire vers un vêtement professionnel éco socio-responsable." déclare Marc Jacouton, Directeur développement durable et relations extérieures de Cepovett.En plus du bénéfice écologique évident de cette initiative, la marque Novotel a souhaité aller plus loin, en y ajoutant une dimension pédagogique. Sur les 400 tabliers confectionnés, 275 sont des modèles pour enfants.Ces tabliers, ainsi que du matériel éducatif comme des brochures avec des coloriages, expliquant le processus de fabrication du tablier et des crayons, seront distribués aux plus jeunes clients des hôtels pour sensibiliser les générations futures à l’environnement et au recyclage.