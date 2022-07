environnement



Un trafic entretenu par monsieur et madame tout le monde



Le trafic d'animaux est aujourd'hui considéré comme aussi lucratif que la vente d'armes ou de de drogues. Il s'agit de la première activité criminelle et rapporte plus de 200 milliards de dollars par an. Beaucoup de gens pensent que les animaux tués servent à produire de la fourrure ou des objets décoratifs réservés à une classe riche et puissante, mais la réalité est beaucoup plus sombre et complexe qu'il n'y paraît. Chaque année, des milliers de touristes sont arrêtés après avoir acheté et tenté de ramener des colliers en ivoire ou des peignes en écaille de tortue. Certains d'entre eux ne sont même pas conscients qu'ils financent ce trafic.





Dubaï, le martyr des animaux exploités pour divertir et entretenir les feeds Instagram des nouveaux influenceurs lifestyle



Nouvelle destination prisée et en vogue pour tous les influenceurs « lifestyle », de nombreuses vidéos qui ont fait scandale démontrent de quelle façon les animaux issus du trafic sont manipulés, drogués, tenus en laisse pour divertir le public qui s’empressent de mettre en ligne les vidéos s’affichant avec des tigres, des singes et d’autres animaux sauvages. Ces pratiques encouragent elles aussi le trafic.



Heureusement ces vidéos ont été très critiquées et plusieurs associations et lanceurs d’alertes ont dénoncé ces pratiques.





Des millions d’animaux et des centaines d’espèces tués

• 500 à 600 millions de poissons tropicaux,

• 15 millions d'animaux à fourrure,

• 5 millions d'oiseaux,

• 2 millions de reptiles et 30 000 primates.



Des gangs organisés, armés aux sources de financements opaques



Le détournement et l'exploitation des espèces impliquent des forces lourdement armées, dotées de systèmes de surveillance avancés, de GPS et de véhicules rapides. L’épisode nous démontre à quel point la chaîne de trafic est longue, complexe et extrêmement bien organisée. Elle implique un grand nombre d'intermédiaires dont les leaders sont difficiles à identifier et disposent de moyens financiers colossaux.





Inspecteur MagicJack : Un nouveau format de moyen métrage pour des docu-fiction qui font froid dans le dos

L’Inspecteur MagiCJacK, un policier solitaire et torturé, arpentent les rues sombres de la ville corrompue de CREEPY TOWN, rongée par les ravages d’une drogue très addictive : la Tétra. Ses enquêtes l’emmènent aux confins de la cruauté humaine.



Vivant dans un univers violent et sombre, ce MagiCJacK se bat pour la justice.

A propos de MagicJack Production



MagicJack Production est une association de cinéma engagée au service d'une ligne éditoriale éthique, nous produisons des vidéos engagées à l'esthétisme soigné, pour mettre en lumière de façon ludique et décalée les dérives sociétales en tout genre. Environnement, lobbying, droits humains et animaux, discrimination, violences sont les thèmes les plus abordées par le collectif.





A propos de Maxime Ginolin

Né en 1988, à Aix-les-Bains d'un père français et d'une mère italienne, Maxime Ginolin passe toute son enfance en Afrique et arrive en Europe à l'âge de 19 ans. Il suit des études à Lyon pour devenir Réalisateur - metteur en scène. En parallèle du cinéma, il est auteur chanteur compositeur et tourne avec son groupe de Rock Max Rage en France et au Québec.

Il a plusieurs fois collaboré à différents projets cinématographiques à Los Angeles et est la voix française officielle du documentaire primé "Earthlings", narré par Joaquim Phoenix.

Très impliqué pendant plusieurs années dans l'activisme pour le droit animal, il réalise le premier film de fiction français sur le massacre animal "Le Jugement" qui fut lors de sa sortie l'un des moyen-métrages français les plus vu du YouTube francophone. Il est aussi le réalisateur et scénariste du film GROSSE, un moyen-métrage sur le harcèlement scolaire et les discriminations faites aux personnes en situation d'obésité. Brut et Cosmopolitan couvre la sortie du film qui devient un véritable phénomène sur internet et dépasse les 7.5 millions de vues

Il milite en parallèle pour le développement de l'esprit avec une émission philosophique "La Minute Sapiens" co-écrite avec la chaîne célèbre chaîne de Zététique "La Tronche en biais".