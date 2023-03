environnement

TRAILER:

https://youtu.be/mT_OSlZ7WE0

DOKUMENTARFILM:

https://youtu.be/4I51Xb0oObg

Der engagierte Filmemacher Maxime Ginolin und sein Partner Guillaume Martinez (Kameramann/Filmeditor/Komponist) haben einen Dokumentarfilm gedreht, in dem sie die Aktionen zur Bekämpfung des Elfenbeinhandels zeigen, die von Conservation Justice in Gabun unternommen werden.



Während ihres Aufenthalts in Gabun im Mai 2022 folgten die beiden Teamkollegen der Koordinierungsgruppe der NGO sowie verdeckten Informanten. Letztere riskieren ihr Leben, um die Festnahme illegaler Händler von Wildtieren zu ermöglichen, die die Waldelefanten seit Jahrzehnten dezimieren.

Kampf gegen den illegalen Handel mit Wildtieren durch Conservation Justice

Conservation Justice ist eine von Luc Mathot gegründete NGO, die seit 2010 in Gabun tätig ist. Sie ist Mitglied des EAGLE-Netzwerks, das sich für den Schutz von Elefanten und anderen Arten einsetzt, die durch Wilderei und illegalen Handel mit Wildtieren bedroht sind. Tatsächlich werden in Afrika jedes Jahr fast 30.000 Elefanten von Wilderern getötet, die von internationalen Händlernetzwerken finanziert und organisiert werden.

Die Aktionen von Conservation Justice im Kampf gegen den illegalen Handel mit Wildtieren sind die folgenden:

Identifizierung von Händlern, die mit Elfenbein und anderen illegalen Wildtierprodukten handeln

Zusammenarbeit mit den Behörden, um ihre Festnahme zu erleichtern

Rechtliche Unterstützung zur Stärkung der Strafverfolgung

Information der breiten Öffentlichkeit über die effektive Durchsetzung des Wildtiergesetzes

500 illegale Händler von Wildtieren

In einem Zeitraum von 12 Jahren wurden dank der Partnerschaft zwischen Conservation Justice und den gabunischen Behörden mehr als 500 illegale Händler von Wildtieren, die vor allem mit Elfenbein handelten, festgenommen und verurteilt.







Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags

Conservation Justice hat zudem einen ähnlichen Ansatz zur Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags entwickelt, wodurch seit 2012 mehr als 300 Personen festgenommen werden konnten.





Unterstützung von mehr als 100 Dorfgemeinschaften

Conservation Justice arbeitet darüber hinaus jedes Jahr mit mehr als 100 Dorfgemeinschaften zusammen, damit ihre Rechte gewahrt werden. Außerdem werden Aufklärungskampagnen in Schulen durchgeführt, wobei jährlich mehr als 2000 Kinder informiert werden.

All diese Aktivitäten werden dank der Unterstützung durch Fach- und Finanzpartner ermöglicht, vor allem der Europäischen Union, die an das Vorgehen und die Wirksamkeit von Conservation Justice glauben.

Conservation Justice entschied sich für die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Maxime GINOLIN und seinem Team von MagiCJacK Production, das sich seit mehr als zehn Jahren auf die Produktion von engagierten Filmen spezialisiert hat