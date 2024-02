environnement

Les consommateurs sont de plus en plus désireux de connaître la provenance des composants des vêtements qu’ils achètent et la durabilité de leur chaîne d’approvisionnement. Répondre à ces attentes et l’un des principaux objectifs d’EUCOTTON.

Grâce à la nouvelle plateforme EUCOTTON, qui permet aux entreprises et aux producteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur de s’enregistrer et d’obtenir le label EUCOTTON, ces fibres uniques cultivées en Europe, et en particulier en Grèce et en Espagne, peuvent être entièrement tracées, de l’agriculteur aux passerelles.

EUCOTTON rassemble les agriculteurs, les égreneurs, les filateurs, les tisseurs et les fabricants autour d’un objectif commun : garantir le respect des meilleures pratiques. Qualité, sécurité, empreinte environnementale et commerce éthique.

Novembre 2023 - La durabilité est la nouvelle norme au sein de l’industrie de la mode. Les clients exigent des produits fabriqués dans le respect de l’environnement et les marques mettent tout en œuvre pour répondre à ces attentes, coûte que coûte. Mais pour renforcer la crédibilité de leurs déclarations, il est primordial d’avoir un système de traçabilité fiable tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En d’autres termes, il s’agit de donner aux clients la possibilité de vérifier directement l’origine de toutes les fibres qui ont servi à fabriquer le vêtement. Et c’est précisément le but de l’initiative EUCOTTON, promue par l’European Cotton Alliance (ECA).

Cette action, qui vise à ouvrir la voie de la traçabilité, implique et rassemble les agriculteurs, les égreneurs, les filateurs, les tisseurs et les fabricants des pays de l’UE dans un effort commun. Tous ces acteurs peuvent apposer le logo EUCOTTON sur leurs produits tant qu’ils respectent les critères du système. Cela signifie que tout le coton est produit en Grèce et en Espagne, les deux pays qui concentrent la production de ce bien en Europe. Mais les entreprises doivent également respecter un ensemble de règles très strictes, qui englobent, entre autres, la sécurité et la qualité des produits, la durabilité, le commerce éthique, la responsabilité sociale, les bonnes pratiques agricoles et de fabrication, ou encore une faible empreinte environnementale grâce à la proximité de la production et de la transformation.

L’European Cotton Alliance (ECA) a mis au point une chaîne de contrôle éprouvée pour l’étiquetage des balles de coton incluant toutes les informations sur le lieu de plantation et de récolte, l’entreprise qui a effectué l’égrenage et les caractéristiques techniques du coton. Pour organiser cette énorme quantité de données, l’European Cotton Alliance a lancé une plateforme en ligne qui sert de base de données de tous les participants enregistrés et qui permet de suivre les informations associées aux lots de produits tout au long de la chaîne de traitement et de fabrication.

Cette plateforme, accessible à toutes les parties intéressées sur le site web de l’initiative, www.eucotton.eu permet de mettre en place un système de gestion "de l’agriculteur aux passerelles" au sein de la chaîne d’approvisionnement du coton, dans le but de répondre aux exigences du marché.





De la traçabilité à la durabilité



L’un des principaux objectifs d’EUCOTTON est également de garantir la plus grande transparence possible pour les parties prenantes et les clients. Il en va de même en ce qui concerne la démonstration irréfutable de la responsabilité du processus de production du coton européen. En effet, grâce au système de traçabilité, les professionnels et les consommateurs pourront désormais vérifier la durabilité de chaque étape.

Il s’agit d’ailleurs actuellement de l’un des tissus les plus durables du marché. Tout d’abord, ils proviennent de semences 100 % sans OGM. Ils sont également soumis à l’une des réglementations les plus strictes au monde, conformément à la politique agricole commune (PAC) de l’UE. Cela inclut, entre autres, des règles portant sur l’utilisation rationnelle de l’eau et des pesticides, la protection des sols et de la biodiversité, et la protection de la santé publique. D’une manière générale, le modèle durable de production du coton, qui englobe la matière première, la transformation, la fabrication et la finition des vêtements et des produits, a une influence sur tous les secteurs de la société. Les pratiques agricoles européennes sont très réglementées, ce qui garantit la sécurité des agriculteurs, des consommateurs et de l’environnement. L’initiative EUCOTTON vise à mettre en évidence l’aspect durable de la production européenne de coton et, par l’intermédiaire de sa plateforme, à contribuer à faire de la mode européenne une industrie entièrement traçable.

Pour en savoir plus sur cette initiative déterminante, et consulter des informations destinées au grand public et aux professionnels, rendez-vous sur le site web eu cotton.eu.

À propos de l'European Cotton Alliance



L’European Cotton Alliance (ECA) est une association européenne qui rassemble la collaboration active des producteurs de coton et des associations industrielles des pays producteurs européens. L’Alliance a été fondée par les organisations interprofessionnelles, l’industrie et les associations de fabricants de la Grèce et de l’Espagne, qui représentent 100 % du secteur du coton en Europe. EUROCOTON, la fédération européenne des industries du coton et des textiles connexes située à Bruxelles, est un membre associé de l’Alliance.



La campagne EUCOTTON a été lancée par l’European Cotton Alliance (ECA) dans le but d’accroître la visibilité du coton européen et de promouvoir sa durabilité et sa qualité sur les marchés cibles européens. Grâce à cette campagne, l’ECA vise à:

accroître la sensibilisation à la production de coton en Europe ;

augmenter la demande de textiles à base de coton européen ;

montrer aux consommateurs et aux négociants professionnels la qualité supérieure du coton européen, les étapes de production et sa popularité sur le marché mondial.

La campagne est cofinancée par l’Union européenne dans le cadre du règlement (UE) 1144/2014 – Enjoy it’s from Europe.





Financé par l'Union européenne. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour la recherche (REA). Ni l'Union européenne ni l'autorité chargée de l'octroi ne sauraient en être tenues pour responsables.