En sous nombre par rapport aux chats harets, nom donné aux chats domestiques revenus à l’état sauvage, les chats sauvages d’Écosse ne peuvent pas se rencontrer pour s’accoupler, ils se reproduisent avec des chats errants, ce qui ne permet pas de perpétuer leur race de façon optimale : on parle alors d’hybridation. L’une des actions phare des équipes présentes sur le site, c’est de stériliser les chats errants là où se trouvent les chats sauvages, évitant ainsi à la race de s’éteindre petit à petit.



En travaillant avec les propriétaires terriens, l’équipe a déjà rendu sans danger plus de 500 square miles (environ 1300 kilomètres carrés) pour le chat sauvage d’Écosse. Ils comptent maintenant sur l’aide de bienfaiteurs pour leur permettre de vivre pleinement et en toute liberté sur leur propre territoire.

Mise en vente de parcelles souvenir près du Loch Ness afin de devenir Laird, Lord ou Lady de Wildernesse à partir de 42 € comprenant :

- Une parcelle de terre souvenir de 1 square foot (30 x 30 cm) dans Wildernesse Wood,



- Un certificat indiquant l’identité du propriétaire ainsi que le titre de Laird, Lord ou Lady de Wildernesse, indiquant la référence de la parcelle et sa localisation,



- La possibilité de venir visiter sa terre quand on le souhaite,



- Une brochure contenant les informations du projet et tous les efforts effectués pour sauver les chats de leur extinction



- Un DVD expliquant aux donateurs en quoi leur aide fait la différence.



Un code d’accès est fourni à chaque investisseur de façon à ce qu’il puisse avoir accès à la traduction de ses documents ainsi qu’à l’état d’avancement du projet.



Chaque morceau de terre acheté a un impact direct sur la survie du chat sauvage écossais et permet à l’acquéreur de faire un achat sensé et original.

