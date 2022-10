environnement

La profonde transformation du secteur de l’automobile et de la mobilité sera au cœur de l'édition 2022 du Mondial de l'Auto, qui mettra en lumière de nouveaux acteurs du marché. Parmi eux, AutoPlug, filiale du groupe français LGE née en 2019, spécialisée dans l'installation et la mise en service de bornes ou stations de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.





Partenaire exclusif du Test Drive en milieu urbain



Durant toute la durée du salon, les visiteurs pourront essayer 40 modèles en condition réelle de conduite au cours de Test Drive en milieu urbain qui s'effectueront dans Paris. Partenaire du centre d’essais, AutoPlug apportera son savoir-faire et sa technologie pour assurer la recharge des véhicules électriques afin de proposer une expérience d'utilisation totale.



Par ailleurs AutoPlug mettra à disposition des bornes à l'intérieur du parc des Expositions pour assurer la recharge des véhicules utilitaires légers en exposition sur l’Espace Mobilité Professionnelle Electrique et Hydrogène.

"Nous avons pris la décision de nous perfectionner sur le plan technique et commercial depuis deux ans afin de comprendre les besoins et attentes de nos clients. L'idée était de présenter une solution claire, simple et efficace pour pouvoir répondre à 100% des attentes des utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables.



Être partenaire du Mondial de l'auto 2022 et partenaire exclusif test drive c'est pour nous l'occasion de rendre visible notre savoir- faire et nos solutions. C'est aussi aller à la rencontre de 400 000 visiteurs et pratiquement autant d'interrogations sur la mobilité électrique et la recherche d'interlocuteurs fiables pour l'installation de bornes de recharge." Kevin Benhamou, Président d'AutoPlug.



"Le Mondial sera la vitrine d’une révolution en marche et, pour cela, sera plus expérientiel que jamais ! L'événement fera donc une large place aux acteurs émergents qui accompagnent les transformations du secteurs. AutoPlug est une entreprise jeune, innovante et familiale, qui remplit parfaitement les critères de cette édition 2022 tournée vers le futur et au cœur de tant de révolutions." Serge Gachot, Directeur du Mondial de l'Auto.



A propos d'AutoPlug

AutoPlug est spécialisée dans l'installation et la mise en service de bornes ou stations de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. De l’élaboration du projet à la mise en service du dispositif de recharge, AutoPlug accompagne particuliers, entreprises et établissements publics au cours de toutes les étapes de leur transition vers une mobilité électrique en adaptant les solutions proposées à chaque spécificité client.

Née en 2019, le Groupe LGE a réalisé un chiffre d’affaire de 3,2 millions d’euros avec un résultat net de 700K euros en 2021 et partage son savoir-faire avec plus de 500 collaborateurs.

AutoPlug est agréée IRVE P3 Niveau Expert et certifiée RGE Qualif'Elec et Qualit'Enr. AutoPlug est aussi adhérent et partenaire de tout l'écosystème de la mobilité électrique : ADVENIR, AVERE, AVEM, AFIREV, UNIS



Les équipes d'AutoPlug seront présentent au Mondial de l'Auto 2022, du 17 au 23 octobre, Parc Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon AVERE, Hall 4 - Stand 455.

Plus d'informations : www.autoplug.fr

https://www.linkedin.com/company/autoplug-fr





A propos du Mondial de l'Auto

Le Mondial de l’Auto est l’un des premiers salons automobiles au monde par sa fréquentation (plus de 1 million de visiteurs en 2018) et son exposition médiatique (plus de 10.000 journalistes accrédités dont 52 % en provenance de 100 pays).

Précurseur des salons automobiles internationaux, créé en France par les pionniers de l’automobile, il a fêté ses 120 ans en 2018.

Porté par la filière automobile, le Mondial de l’Auto se veut la vitrine d’une industrie à l’avant-garde d’innovations, qui dessinent la place centrale que jouera l’automobile dans la mobilité du futur. La PFA et Hopscotch sont associés, depuis 2019, pour son organisation.

Le rendez-vous de tous les passionnés d’automobile depuis 1898.

