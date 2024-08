environnement



"Restaurant Engagé Anti-Gaspi" est le premier label reconnaissant les efforts des restaurateurs français en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce label apporte un bénéfice à 5 niveaux pour les restaurateurs qui le décrochent :



- Réduction des coûts de production par les actions entreprises pour obtenir le label



- Image responsable



- Fidélisation des clients et collaborateurs



- Conformité avec la législation



- Impact sociétal / environnemental



Pourquoi ce label ?



"D'une part, il y avait urgence pour les restaurants à prendre la parole sur un sujet devenu essentiel. Les restaurateurs sont trop souvent pris pour cible alors qu’ils sont parfois pionniers dans la mise en place de solutions efficaces, comme nous avons pu le voir très régulièrement lors de nos diagnostics. Tous n'attendent pas d’être contraints par la réglementation et certains assument leurs responsabilités en prenant les devants.



D'autre part, les consommateurs sont aujourd'hui à la recherche de sens. Aller au restaurant est un acte social à plus d'un titre. Les clients de demain choisiront leur restaurant sur des critères clairs de responsabilité sociétale et environnementale. Nous avons d'ailleurs observé qu'après le bio, c'était la lutte contre le gaspillage qui apparaissait comme le deuxième critère différenciant pour les consommateurs, lorsqu'ils doivent choisir entre deux restaurants ayant une offre similaire." Dominique Brechon, co-fondateur de Framheim





A qui s'adresse ce label ?



"Quel que soit le mode de service (service à table, buffet, restauration rapide, salon de thé…), quelle que soit l’organisation (groupes ou indépendants, restauration commerciale ou de collectivité), tous les restaurants sont éligibles au label Framheim. Et surtout, quel que soit leur état d'avancement sur le sujet. Nous avons souhaité créer un label pragmatique, qui ne promet pas l’impossible. Même si l’objectif rêvé est le zéro déchet, chacun sait que la route est longue et qu’un tel but peut s’avérer décourageant.



Le label Framheim valorise la réalité de l’engagement du restaurant. Il valorise également les progrès vers cet objectif idéal. L’important est bien la marche en avant. Le label comporte douze domaines d’actions contre le gaspillage alimentaire. Chaque restaurant peut gravir les échelons à son rythme et selon ses moyens." Vincent Dantonel, co-fondateur de Framheim





Qu'est-ce qui rend le label unique ?



"Il est vrai qu'il existe une multitude de labels sur le marché. Pour autant, aucun à ce jour ne traitait précisément du sujet du gaspillage alimentaire. Nous allons bien au delà des chartes d'engagement classiques en exerçant un contrôle sur la durée des engagements ; et nous donnons également aux clients la possibilité d'intervenir dans l'attribution du label, en plus des audits de nos enquêteurs." Dominique Brechon, co-fondateur de Framheim





A propos de Framheim



La société Framheim a été créée en 2015. Ses fondateurs sont partis du constat que trop souvent, le problème du gaspillage alimentaire n’est abordé que sur sa phase finale ("que faire des quantités de déchets / que faire de ses poubelles"). Avec sa devise "le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas", la société Framheim, conseille les restaurateurs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en s’attachant à les aider à ne pas remplir leurs poubelles, plutôt qu’à leur dire comment les vider.





Plus d'informations : www.framheim.fr