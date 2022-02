environnement

"Je n’ai pas peur de l’avenir, à l’heure où l’éco-anxiété tétanise les jeunes générations.

Je me bats depuis 24 ans, en Indonésie, pour protéger l’environnement. Je suis tous les jours confronté aux ravages de la déforestation et des trafics d’animaux, et pourtant je continue à regarder vers la lumière.

Je me refuse à être pessimiste. Je ne nie pas les challenges environnementaux face à nous. Bien au contraire, ce sont eux qui me motivent pour aller de l’avant. Je mêne des projets de « conservation active ». Celle qui apporte des résultats concrets, au contraire de celle, "passive", qui se contente de publier des rapports.

Je porte un œil critique sur les rapports des grandes ONG, sur la médiatisation des problèmes environnementaux, et sur les études parfois biaisées allant (sans cesse) dans le sens d’une prochaine apocalypse. Ils découragent et dépriment les jeunes générations, en faisant l’impasse sur les bonnes nouvelles. Et pourtant il y en a !"



A propos de l'auteur



Originaire du Var, il est le fondateur de l’association Kalaweit, qu’il dirige en Indonésie depuis 1998. Elle emploie plus de 80 personnes, soigne près de 400 animaux dans ses centres de soins, et crée des réserves de forêt à Bornéo et Sumatra (1.500 ha protégés). Il fait partie des experts des gibbons, grands singes d’Asie du Sud Est, dont la survie est menacée par la déforestation causée par les plantations d’huile de palme.

Il a participé à de nombreuses émissions télévisées, comme la série "Muriel Robin et Chanee sur la terre…" en prime time sur France 3, et l’émission "Vivement Dimanche" de Michel Drucker, sur France 2, où il y a fait une vingtaine de chroniques sur Kalaweit (2018-2019).



