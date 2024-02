environnement

130 pages de conseils et d'illustrations pour savoir comment agir contre l’obsolescence

L’histoire de nos objets

Tous les types d’obsolescences

Comprendre les impacts environnementaux des objets

Apprendre à décrypter le greenwashing

Choisir des objets vraiment durables

Prolonger la durée de vie de ses objets

Le livre donne toutes les clés au grand public, qui peut acquérir l’ouvrage ainsi qu’un calendrier de la durabilité sur Ulule, pour être accompagné dans son combat contre l’obsolescence.



Sortie du livre prévue en avril 2024 chez Tana éditions.

Une campagne de crowdfunding couronnée de succès



La campagne de financement participatif "Vaincre l’obsolescence" vient de dépasser le double de l’objectif initial, avec plus de 200 exemplaires souscrits, signe d’un réel engouement et d’une communauté motivée pour en finir avec l’obsolescence.



Le livre a aussi su convaincre Tana éditions, maison d’édition décalée, enthousiaste et engagée, qui s’investit en faveur du respect de l’environnement, avec 345 titres en catalogue.



Les auteurs, Nathan Hubert et Mano Silberzahn, ont désormais pour objectif d'atteindre les 250 préventes afin de financer un don de 30 livres à des ressourceries, des bibliothèques et des industriels concernés. Leur but : initier un mouvement de fond pour contribuer à bâtir un monde plus durable.



Le projet peut être soutenu jusqu’au 5 février 2024 sur la plateforme de financement participatif Ulule :

www.ulule.com/vaincre-l-obsolescence-nobsolete

A propos des auteurs



Nathan Hubert et Mano Silberzahn sont deux éco-designers engagés pour un monde sans obsolescence. Tous leurs projets intègrent les enjeux de durabilité. En 2022, ils ont remporté le James Dyson Award avec un concept d’électroménager durable.



Leur combat contre l’obsolescence peut être suivi sur le compte Instagram nobsolete.fr, sur lequel ils partagent astuces et informations sur le sujet.







www.nobsolete.fr

instagram.com/nobsolete.fr



