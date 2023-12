environnement





Dubaï, le 8 décembre 2023 - Prise de parole d'Anas Mbasso, CEO de Moovance, dans le cadre de la table ronde organisée au Pavillon France de la COP 28 sur le thème "Solutions Urbaines pour le Climat"



Un expert français de la transformation des modes de mobilité à la COP28

Le 8 décembre dernier, Moovance était invité à participer à une table ronde organisée par Bpifrance et la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, dans la cadre de la Mission Bpifrance autour de la COP28, sur le thème "Solutions Urbaines pour le Climat". L'occasion pour la startup, dont l'application accompagne au quotidien 400 000 utilisateurs, particuliers comme entreprises, dans leur évolution vers des modes de déplacement décarbonés, de présenter ses solutions innovantes en matière de transition énergétique et de partager son expertise en termes de transformation des mobilités.





L'IA au service de la décarbonation des transports



Moovance est née avec l'ambition d'agir sur la première source d'émissions carbone en France et la deuxième en Europe : les transports.



Pour ce faire, la startup, fondée en 2020, développe une technologie inédite reposant sur l’intelligence artificielle, qui permet de détecter automatiquement et en temps réel l'ensemble des moyens de transports utilisés lors d'un trajet. L'application, lancée en avril 2022 à l'occasion de la Journée de la Terre, est ainsi capable de quantifier précisément les émissions de CO2 émises au cours des déplacements quotidiens. Une fois le diagnostic établi, l'application accompagne l'utilisateur pour l'inciter à privilégier des modes de mobilité alternatifs.



Bénéficiant d'un taux d'engagement très fort Moovance estime ainsi que 80% de ses utilisateurs ont vu leur empreinte carbone diminuer d'au moins 10% seulement trois semaines après avoir téléchargé l'application.



Une solution engagée, ludique et positive



Pour amener chacun à lutter à son échelle contre le réchauffement climatique, Moovance propose un système de récompense qui rétribue l'utilisateur en fonction des efforts produits pour évoluer vers des modes de déplacement plus vertueux.



Pour chaque trajet, diminution de son empreinte carbone et participation à des challenges, l'application distribue ainsi des points "Moove" qui peuvent être convertis soit en dons au profit d'associations (Planète Urgence, Confidences d’abeilles...), soit en avantages auprès d'entreprises partenaires impliqués dans l'action climatique ou le commerce écoresponsable, soit directement en créditant son compte en banque.



Il ne s'agit pas de culpabiliser les citoyens, mais d'offrir au plus grand nombre la possibilité d'agir à son niveau de façon ludique et de valoriser les petites résolutions qui changent les habitudes du quotidien pour le bien de tous.





Partenaire de la transition écologique des entreprises



En parallèle de l'application gratuite destinée aux particuliers, Moovance développe des solutions adaptées aux professionnels pour leur proposer des outils de diagnostique ainsi que des solutions concrètes visant à réduire leurs émissions du SCOP 3, afin d'optimiser leur stratégie de transition.

Les salariés bénéficient de l'accès à l'application mobile qui mesure leur empreinte carbone lors de leurs déplacements et gagnent des points Mooves pour chaque déplacement vertueux afin de favoriser une transition douce. Pour l'employeur, la solution permet de mesurer et de consolider l’empreinte carbone des trajets domicile - travail, de renforcer le positionnement responsable de l'entreprise et d'embarquer ses équipes autour d’un objectif commun.

L'employeur peut par ailleurs suivre l'efficacité des actions mise en place via une plateforme permettant de :

- visualiser les datas collectées sous forme de KPI et de graphiques en temps réel

- définir une stratégie de mobilité et de lancer des plans d’actions associés

- d’engager les collaborateurs au travers la mise en place de challenges et d’animations par équipe.

L’ensemble des informations transmises sont anonymisées et agrégées afin de répondre aux exigences RGPD et de garantir aux salariés la confidentialité de leurs informations.

A propos de Moovance



Moovance est une climatech française qui se concentre sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, en particulier le transport de personnes. Avec sa technologie avancée et son approche unique, Moovance vise à transformer l'action individuelle et citoyenne en un puissant moteur de changement, en fournissant des outils et des solutions qui permettent aux organisations publiques et privées d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.



Plus d'informations : https://www.moovance.fr