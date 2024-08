environnement





- Des producteurs désireux de proposer une offre valorisée par les labels et de s'adresser directement aux consommateurs.

- 53% d'entre eux déclarent vouloir aller vers le circuit court pour vivre dignement de sa production et avoir une rémunération qui peut croitre de 34 à 50% selon la filière et qui reflète la valeur de leur production

- 37% déclarent vouloir investir dans des labels et appellations garants d’une production responsable et éthique



Une tendance de fond dans les modes de distributions



Avec ses promesses de croissance de revenu de l’ordre de 30 à 50% pour les producteurs et une alimentation plus saine tout en respectant les contraintes budgétaires de la famille, le modèle du Circuit Court semble pouvoir répondre à une partie des enjeux environnementaux, économiques, et sociétaux.



Pour autant, certaines questions techniques et organisationnelles demeurent aujourd’hui encore de véritables challenges et de potentiels verrous à son développement. Une fois ceux-ci surmontés, nul doute que les producteurs pourront enfin profiter pleinement de ses atouts et de ses vertus. Le développement d’une économie digitale se présente comme un facteur clés de succès du développement du Circuit Court, sous réserve que le monde agricole s’empare de cette opportunité et sache faire face aux problématiques de logistique, marketing et sécurité des paiements.



Des motivations citoyennes



La part de la consomation de la viande dans le panier du consommateur diminue depuis les années 1980 et n'atteint plus que 20% en 2014, contre 26% à son apogée en 1967. La viande reste toutefois la principale dépense du panier alimentaire. Les scandales alimentaires ont affectés les dépenses sur le poste viande des ménages.



Cependant les raisons qui plaident en la faveur du modèle Circuit Court se caractérisent par de nouveaux comportements d’achats tels que : les militants, les traditionnels, les fonctionnels sympathisants. Une meilleure répartition de la valeur économique, un consentement à payer pour des produits de meilleure qualité et issus de production locales sont également des motivations fortes exprimées par le consommateur. A cela, s’ajoute également le désir des consommateurs pour une production agricole éthique et responsable qui s’éloigne des modèles de production agricoles intensifs des années 60.





Des interrogations sur un modèle plus proche du concommateur



"Simplifier l’approvisionnement local des restaurants pour plus de transparence et une valorisation de l’offre en restauration", représente une valeur ajoutée exprimée par la profession.



Alors que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir savoir d’où viennent les produits qu’ils consomment, les restaurants manquent de temps pour trouver les meilleurs produits locaux. Ces professionnels passent par des intermédiaires qui les éloignent des producteurs. La difficulté supplémentaire liée à ce type d’approvisionnement dans la viande est de se faire livrer régulièrement en raison de l’exigence du producteur de vendre la bête dans son entier et non pas uniquement les pièces nobles.





Méthodologie : Les analyses économiques et marketing ainsi que les prévisions ont été réalisées par email par Okadran - L’observatoire du Circuit Court - durant les mois d’octobre et Novembre 2018 en France au total plus de 15 600 agriculteurs ont été interrogés en ligne (mode de recueil CAWI). Ces individus âgés de 18 à 65 ans sont issus d’échantillons nationaux représentatifs. Nous avons recueilli 1 648 réponses.





A propos d’Okadran - L’observatoire du Circuit Court



Créée en 2016, Okadran première place de marché de mise en relation consommateurs avec les producteurs est une société Française basée à Ganties (37) en Occitanie. A ce jour Okadran compte plus de 630 producteurs Français uniquement proposant 1640 produits actifs et comptent à ce jour plusieurs milliers de consommateurs. L’offre produit Okadran se répartie en produits carnés, laitiers et miels.