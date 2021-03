environnement

Meteo-Routes.com : solution d’aide à la décision météo pour la route

L’entretien des routes est un des budgets et enjeux majeurs des collectivités. Maintenir le réseau en bon état tout en préservant la sécurité des usagers, le budget de la collectivité et l’environnement nécessite l’accès à des informations fiables et précises pour prendre les bonnes décisions au bon moment.

Dans cette optique, Meteo-Routes.com propose l’accès aux informations météo par tronçons routiers de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres ainsi que les recommandations de traitement associées (quantité de sel au kilomètre par exemple).





Carte Meteo-Routes



Des informations météo en temps réel

Ces informations météo peuvent être en temps réel (stations météo, webcams, radar de précipitations, satellite) ou prévisionnelles à partir de modèles météo à mailles fines. Grâce à son partenaire local, MeteoGlobale inc, Meteo-routes.com propose aussi une expertise et une assistance météo 24 heures sur 24 pour la viabilité hivernale et aussi en été pour la sécurité des routes ou pour leur réfection.



18 années d'expertises et de recherches et développement

"Meteo-Routes.com est l’aboutissement de 18 années d’expertise et de recherche et développement menées par l’équipe de Previmeteo depuis son premier contrat de ce type pour les pistes des aéroports de Roissy et d’Orly en 2003", précise Jean-Pierre Bouchillou, Président-fondateur de Previmeteo.

Il ajoute, "cela nous conforte dans notre stratégie de développement de solutions métiers pour accompagner au plus près nos clients professionnels et collectivités."

À propos de Previmeteo

Issue du site Previmeteo.com lancé en 2002 par Jean-Pierre Bouchillou, la société Previmeteo SAS a été créée en 2005 pour servir des clients majoritairement B2B (95% du CA). Installée à Bordeaux, elle réalise 335 000 euro de CA dont 1/3 à l’export avec 6 collaborateurs. Elle est présente dans de nombreux secteurs d’activité comme le transport (Aéroports de Paris et d’Amman, Villes de Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Département du Rhône, Atlandes, Infotrafic, Autoroutes Trafic, …), la Distribution (Système U, Groupe Intermarché, Cora, Camaieu,…), l’agriculture, le BTP etc…