Mesureur Quaelis 20



Quaelis 20 mesure et analyse la qualité de l'air intérieur et alerte lorsque certains seuils sont dépassés. Il surveille les principaux polluants de l'air intérieur : les Composés Organiques Volatils (COV) et donne une indication du taux de CO2 (équivalent CO2). Il avertit les occupants de la pièce lorsque l’aération de celle-ci devient nécessaire.





Pour un usage domestique



Le mesureur Quaelis 20 s'adresse aux particuliers soucieux de la qualité de l'air respiré dans leur habitation. Très simple d'utilisation, il peut être utilisé par tous les membres de la famille (enfants, adultes, seniors).





Design épuré



De petit format, ce mesureur peut être disposé dans n'importe quelle pièce discrètement. Son design épuré s'adapte à tous les styles d'intérieur. Il faut cibler surtout les principales pièces à vivre, où la qualité de l'air est primordiale : salon, salle à manger, chambre, etc...







L'air intérieur est 5 fois plus pollué que l'air extérieur



Selon les études, l'air intérieur est 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Les origines des polluants sont variées : tapis et moquettes (poussières, acariens), rejets organiques (bougies, CO2, bactéries), air extérieur (pollen, particules fines, pollution urbaine,...), murs et mobiliers (peintures, solvants), produits d'entretien (détergents, désinfectants), etc...





Pollution intérieure et santé

La pollution de l'air intérieur est imperceptible pour l'Homme (incolore et inodore). Elle peut pourtant avoir de véritables effets sur la santé. Un air pollué, de mauvaise qualité peut causer nausées, vertiges, maux de têtes, difficultés respiratoires ou encore fatigue. Surveiller la qualité de l'air intérieur avec le mesureur Quaelis est donc un moyen pour améliorer le sommeil, le bien-être, la concentration, et limiter les effets néfastes sur la santé.







5 smileys qui indiquent le niveau de qualité de l'air



Le mesureur Quaelis 20 analyse l'air ambiant à l'aide de capteurs. Il restitue ensuite les résultats sur un écran intégré au travers de 5 smileys expressifs qui donnent leur humeur sur la qualité ainsi mesurée. Tant que le smiley sourit, la qualité de l'air est correcte. S'il perd son sourire, c'est qu'il est temps d'aérer la pièce.





Fonctionnalités complémentaires



Le mesureur Quaelis 20 donne également des informations concernant le confort thermique de la pièce : température (en °C et °F) et taux d'humidité (Hygrométrie : de 10% à 95% RH).



Quaelis 20 affiche aussi l'heure (format 12H ou 24H).





Capteur de CO2 et Covid



Le lien entre taux de CO2, manque de renouvellement d'air et Covid a été prouvé scientifiquement. Afin de savoir quand le taux de CO2 est trop élevé et qu'il est temps d'aérer, il est conseillé de s'équiper d'un capteur de CO2 proposé par la gamme Orium (Quaelis 14 et Quaelis 34). En prévenant lorsque l'air est trop concentré en CO2, et donc, plus susceptible de transmettre le virus du Covid, les mesureurs permettent d’alerter et d’agir.





Informations pratiques

À propos d'Orium



Orium est une marque d'AIC International. AIC International est une entreprise française créée il y a 30 ans, c'est l’un des principaux leaders sur le marché de la métrologie (horloges, montres et stations météo). Elle commercialise des produits innovants et citoyens pour les environnements professionnels, le confort de la personne, la maison, la décoration et le jardin.



