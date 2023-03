environnement



Vu par plus de 200 000 passants



Installée Quai Rambaud à l'occasion de la Fête des Lumières 2022, Aurora va poursuivre ses aventures sous d'autres horizons. Symbole d’une nouvelle dynamique écologique, l'oeuvre qui a trôné durant 4 mois sur le toit du bateau Le Maquis a été vue par plus de 200 000 passants, dont environ 25% d’enfants, et a contribué à nous rapprocher du vivant grâce à l'émerveillement et à l’art. Un art accessible au plus grand nombre, un art exposé dans l’espace public, hors les murs.

L’exposition incluait également de belles photos de cétacés en grands formats sur des supports bois, issus du recyclage d’un yacht classique mythique de Gino Solari datant de 1962.





Fruit d’un mécénat avant-gardiste



Financée par une toute petite entreprise nommée Ikada, Aurora est aussi le symbole d’un mécénat avant-gardiste et la déconstruction d’idées reçues sur l'entreprise. Il n’est pas nécessaire d’avoir de grands moyens pour faire de grandes choses pour la planète. C’est une affaire de volonté et de générosité.



C'est dans cet esprit que la barge Le Maquis, abritant un tiers-lieu atypique, a été pensée et conçue entre 2015 et 2019. Création architecturale flottante à part entière, finaliste des Trophées de la Construction 2020 et lauréat d’un appel à projets citoyens initié par la SPL Lyon Confluence, elle s’est dévoilée aux lyonnais avant le Covid. Elle fut l’un des tout premier bâtiment de cette nature à s'implanter à Lyon et le premier bateau bas carbone à énergie positive d'Europe.





Un programme riche pour les mois à venir



Désormais lancée sur son rythme de croisière, l’association Le Maquis promet d’autres belles surprises dans les mois à venir, dans la sororité avec son alter-ego Odysseus 3.1.



À suivre, en avril, une exposition sur le rapport à la nature à travers des légendes amazoniennes animistes, un nouvel opus du village de sensibilisation au monde subaquatique pour le festival entre Rhône et Saône ainsi qu'une exposition d'œuvres bioluminescentes avec Algaé pour la prochaine Fête des Lumières. Mais aussi d’autres expositions inédites à Lyon comme celle d’un des meilleurs artistes botélistes au monde.

Exposition "Saône, Rêveries Aquatiques", du 6 au 8 avril 2023

Barge Le Maquis

40 Quai Rambaud 69002 Lyon



Pour accéder au communiqué de presse de présentation de l'exposition, cliquez ici

www.lemaquis-confluence.org

www.odysseus31.com