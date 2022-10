environnement





Accélérer et simplifier le lancement des produits détergents et désinfectants de nouvelle génération

Le laboratoire vosgien SALVECO est fier d’annoncer l’obtention de la première Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) européenne délivrée par l’ECHA de produits biocides à base d’acide lactique. Mettant sa technologie et ses formules à disposition de tous les professionnels du secteur, aussi bien en B2B qu’en B2C, SALVECO permet ainsi aux marques et aux distributeurs de produits détergents et désinfectants d’accélérer et de simplifier drastiquement le lancement de leurs produits concentrés et prêt à l’emploi de nouvelle génération, respectueuse de l’environnement et sans risque pour les utilisateurs.





Un accès pérenne à tous les marchés européens à la fois

Expert dans le domaine de la formulation de produits d’hygiène, de désinfection et d’entretien à faible impact sanitaire et environnemental, SALVECO est le premier laboratoire à obtenir une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) Européenne, par l'autorisation de l'Union, donnant ainsi aux fabricants de détergents et désinfectants un accès pérenne à tous les marchés européens à la fois.



Dans le but d’assurer un niveau de protection minimum pour les humains, les animaux et l’environnement, le cadre réglementaire des AMM des produits désinfectants (biocides) est devenu plus strict. Aujourd’hui, en exploitant des ressources uniquement renouvelables et sans danger, SALVECO propose une véritable alternative. Depuis 2014, SALVECO est aussi le premier titulaire d'Autorisations de Mise sur le Marché Simplifiées (AMMS) de biocides à base d’acide lactique en Europe, le seul en France, et en détient plus d’une centaine.



Grâce à ces autorisations pérennes et à sa technologie innovante Effibioz, SALVECO est à même de fournir les fabricants en produits biocides éligibles à un accès au marché entre 3 et 6 mois seulement, dans tous les pays d’Europe, et garantis pendant 10 ans.



Accompagnés par les experts SALVECO, les marques, les distributeurs et les fabricants de nettoyants et détergents peuvent désormais lancer rapidement leur gamme de nouvelle génération leur propre marque et ainsi proposer à leurs consommateurs des produits respectueux de l’environnement (sans alcool, sans ammonium quaternaire, sans eau de Javel, sans perturbateurs endocriniens, sans « agents secrets »toxiques) et aussi efficaces et économiques que les produits chimiques conventionnels sans les risques liés au régime transitoire de certaines substances.



"La Chimie inspirée de l’Avenir"

Stéphan Auberger, fondateur de SALVECO, nous rappelle son engagement et l'urgence sanitaire : "Conscients des impacts sur notre santé liés à la pollution chimique, et acteur du changement, SALVECO met à votre disposition des formules de nouvelle génération, approuvées par les autorités, qui ont été élaborées sans compromis pour votre santé tout en étant économique et efficace".



SALVECO, la Chimie inspirée de l’Avenir, est plus que jamais l’alternative écologique pour les grands acteurs qui s’engagent dans cette urgence sanitaire et fondatrice de leur RSE.

A propos de SALVECO



Le laboratoire SALVECO, laboratoire industriel créé en 1994 et spécialisé en Chimie du Végétal, développe des produits d’hygiène, de désinfection et d’entretien exclusivement issus de ressources renouvelables. Grâce à sa technologie de rupture Effibioz et son expertise réglementaire, SALVECO met à disposition de ses clients des produits ultrasécuritaires, couvrant un très large spectre d’applications professionnelles et grand public.



Pour plus d’informations : https://www.SALVECO.fr