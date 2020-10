environnement



Eat’Vallée : Le premier fond d’investissement Eat’Vallée se concentre sur les problématiques du mieux produire et mieux manger. Pour cela elle investit dans l’ensemble des filières alimentaires comme par exemple : les protéines et ferments du futur, le recyclage, la lutte contre le gaspillage, la question de l’alimentation et du numérique…





Star’Terre : Star’Terre, le deuxième fonds d’investissement, soutient l’amélioration de la qualité de vie dans des domaines aussi variés que les transports, l’éducation, le numérique, l’environnement, la santé, l’égalité homme/femme, le logement…



STEVA s’engage dans un investissement militant avec une approche d’avenir en phase avec des problématiques universelles et humanistes qui touchent le plus grand nombre ; comme le respect de l’environnement, la qualité de l’offre alimentaire ou encore l’inscription des entreprises dans une démarche RSE.



Ainsi, tous les détenteurs d’un projet en accord avec la raison d’être de STEVA ont la possibilité de présenter leur candidature.

Le comité stratégique d'engagement STEVA , Holding dijonnaise créée à l'initiative de Jean-Philippe Girard,

est heureux de vous convier à un petit déjeuner de présentation des fonds d'investissements STAR'TERRE et EAT'VALLÉE

le vendredi 6 novembre à 8h30 chez Caractère Confidentiel à Dijon. Réponse souhaitée avant le 3 novembre à :

contact@steva-investissement.fr Caractère Confidentiel, 9 rue Jules Mercier 21000 Dijon

10 millions d’euros



Star’Terre et Eat’Vallée sont dotés de 5 millions d’euros chacun et ont pour objectif respectif d’accompagner 30 projets soit 60 projets en tout. Un projet lauréat obtiendra également 1 million d’euros.



Étudiants, salariés ou entrepreneurs seuls ou en groupe, sont invités à soumettre leur dossier auprès du comité stratégique d’engagement composé d’experts métiers chargés des sélections.



Les objectifs de STEVA :

accompagner 60 projets à hauteur de 150 000€ chacun

soutenir 1 projet lauréat à hauteur d’1 million d’euros

proposer des prêts d’honneur aux porteurs de projets pour développer leur modèle économique

A propos de STEVA



Holding porteuse de deux fonds d’investissement fondée à Dijon, STEVA a pour ambition première d’œuvrer pour le mieux produire, le mieux manger et le mieux vivre en soutenant des projets durables.



Elle rassemble des investisseurs-actionnaires, qui mettent à disposition les moyens nécessaires à la réussite des projets accompagnés, et s’appuie sur un écosystème solide de partenaires. Leur prise de participation dans chaque entreprise reste minoritaire et ne dépasse pas 30% du capital total.



À terme, si le créateur ou la créatrice souhaite racheter les parts du capital social de son entreprise, une fois le projet développé et viabilisé, un tiers du boni recueilli par STEVA sera reversé à des actions humanitaires et solidaires.

A propos de Jean-Philippe Girard



Jean-Philippe Girard, fondateur et président directeur général de l’entreprise Eurogerm, est à l’origine de la création de la holding STEVA. À travers ses engagements successifs avec des responsabilités de poids, Jean-Philippe Girard œuvre depuis plus de 30 ans pour dynamiser et soutenir l’innovation dans le secteur alimentaire.



Il souhaitait aller encore plus loin dans le mieux produire, le mieux manger et le mieux vivre. Ainsi est née la volonté de réunir des forces vives, sensibles aux valeurs humanistes et de progrès, prêtes à s’engager pour le bien commun.



Autour de cette dynamique, une première levée de fonds majoritairement locale a permis de mobiliser 10 millions d’euros qui seront réinvestis dans l’avenir et l’entrepreneuriat.