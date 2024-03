environnement



Bien être animal et qualité de production

L'Ocean Ark est un trimaran développée par Ocean Sovereign conformément aux réglementations Marpol, Solas et de l'OMI.



Conçu pour opérer en haute mer, là où la qualité des eaux est optimum et en suivant les courants naturels comme les bancs de poissons sauvage en liberté, ce superyacht dédié à l'aquaculture offshore garantit la santé et le bien-être des poissons, qui sont maintenus aux plus proche de leur habitat naturel, l’Ocean .

Sa mobilité lui permet d’être déployé dans les meilleures conditions d’élevage tel que la qualité de l’eau et loin des côtes, des vagues de chaleur côtières et des proliférations d’algues, offrant un bénéfice à la fois en terme de bien être animal, de coût de ressources (eau / énergie) et de qualité du produit, sans accroître la pression sur les stocks de poissons et les habitats côtiers.

La technologie développée par l'Ocean Ark permet ainsi un élevage à faible densité, des poissons plus sains, de meilleure qualité, à des coûts inférieurs à ceux des systèmes d’aquaculture offshore indoor et proche des coûts des élevages côtiers actuellement disponibles.





La France, un marché stratégique

Chargé de développer la technologie Ocean Ark en Europe, Ocean Sovereign a choisi de cibler en priorité le marché français, qui est parmi les plus importants au monde. L'objectif, déployer les premiers Superyachts aquacoles, consacrés dans un premier temps à l'élevage du saumon, du black cod (charbonnier) et du kanpachi (seriole courronée) dans la Zone économique exclusive maritime Française à horizon 2026/27 .

"Naviguer sous pavillon français est stratégique pour nous", indique Zeyd Fassi Fehri, directeur général d'Ocean Sovereign, "L'étendue de la zone économique exclusive maritime de la France nous permettra de produire des diverses espèces de qualité supérieure, plus près de marchés importants tels que les marchés américain, européen et asiatique le tout made in France."

Par ailleurs, l'inclusion des communautés locales est intégrée au projet Ocean Sovereign. "Le déploiement de l'Ocean Ark offre de nombreuses synergies et opportunités de croissance pour le secteur local de l'aquaculture et de la pêche existant", poursuit Zeyd Fassi Fehri. "Pour saisir ces opportunités, des accords ont été conclus avec des acteurs français bien établis de l'aquaculture et de la pêche, qui seront rendus publics prochainement."





Partenariat avec DNV, leader mondial de la certification maritime

Pour ce faire, Ocean Sovereign s'est associé au bureau norvegien de classification leader sur le secteur offshore en général et de l'aquaculture offshore en particulier, afin de se conformer au cadre réglementaire et identifier les exigences visant à satisfaire les attentes des autorités françaises, dans le but que l'Ocean Ark puisse assurer une sécurité suffisante pour l'environnement, les poissons et l'équipage.



"La production de poissons en haute mer combine l'aquaculture et la technologie utilisée par l’industrie offshore, nécessitant une approche et une expertise intersectorielles", explique Zeyd Fassi Fehri, directeur général d'Ocean Sovereign. "En collaborant avec DNV, nous pouvons tirer parti de leurs décennies d'expérience dans ces domaines, assurant le déploiement sécurisé de nos navires."



"DNV est fier d'accompagner une technologie innovante dans une industrie aquacole mondiale en croissance, en accord avec notre vision d'un avenir sûr et durable", déclare Thomas Vogth-Eriksen, Directeur Global Aquaculture de DNV Supply Chain & Product Assurance. "En tant que leader mondial dans la promotion d'un mode de production à la fois vertueux et efficace, nous sommes particulièrement heureux de soutenir des solutions fondées sur une technologie qui contribue à la croissance durable du secteur de l'aquaculture".





Plus d'information : https://oceansovereign.com



A propos de DNV



DNV est un fournisseur indépendant d'assurance et de gestion des risques, opérant dans plus de 100 pays. Grâce à des solutions d'évaluation et d'assurance numérique, DNV aide les entreprises à renforcer la confiance et la transparence autour des produits, des actifs, des chaînes d'approvisionnement et des écosystèmes.

Qu'il s'agisse de certifier des produits ou d'optimiser et de décarboner les chaînes d'approvisionnement, DNV accompagne les entreprises dans leur politique de gestion des risques pour atteindre leurs objectifs stratégiques à long terme, en améliorant leurs performances ESG et en générant des résultats durables.

En combinant durabilité, chaîne d'approvisionnement et expertise numérique, DNV s'efforce de créer de nouveaux modèles d'assurance permettant l'interaction et la transparence des transactions à travers les chaînes de valeur. S'appuyant sur une vaste expertise technique et industrielle, DNV travaille avec des entreprises du monde entier pour combler les écarts de confiance entre les consommateurs, les producteurs et les fournisseurs.

Animé par l'ambition de protéger la vie, les biens et l’environnement, DNV participe à relever les défis liés aux grandes transformations mondiales auxquels sont confrontés ses clients et constitue une voix de confiance pour certaines des entreprises les plus prospères et avant-gardistes au monde.





Plus d'informations : www.dnv.com