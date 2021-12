environnement

Simple, pertinent, enrichissant, voici en trois mots la définition de ce nouveau média de communication déployé par la société PUBERT auprès du grand public. À la suite de sa nouvelle identité visuelle en mars dernier, puis le lancement de son site internet B2B2C en juin, la marque française a souhaité élargir son territoire de communication en renforçant sa proximité auprès de l’utilisateur final.



Si le site internet de la marque apporte un discours plus technique, il fallait imaginer un support indépendant et complémentaire à ce dernier. L’idée du blog a naturellement germé dans l’esprit de Patrice MAZERON, Directeur Commercial et Marketing : « Ouvrir notre expérience et savoir-faire autour de nos métiers auprès du grand public est un objectif nouveau et assumé par toute l’entreprise. Nous ne souhaitions pas mélanger les discours et les cibles mais nous voulions aussi créer un lien entre les deux. La création de ce blog en parallèle de notre site est donc une suite logique, cohérente et simple dans notre stratégie de communication ».



C’est donc un site éditorial dédié qui voit le jour, qui reflète toute la légitimité de la marque à s’exprimer sur les thématiques du jardin, du potager et de l’environnement, tel un Acteur Naturel.







Un contenu éditorial grand public



Le blog Acteur Naturel est dédié à toutes les personnes en connexion avec la nature et l’environnement. La ligne éditoriale est orientée sur ces différents sujets et organisée autour de trois grandes rubriques :



Les articles de saison

Notre milieu naturel vit en fonction des saisons et de nos gestes et actions. C’est pourquoi la marque aborde des sujets de saisons autour des thématiques de conseils, d’informations ou encore de règlementations. L’internaute retrouve ainsi des actualités généralistes sur notre environnement (jardins, potagers, forêts,…), des informations sur nos plantes et légumes ou encore des recettes de saison issues des beaux potagers.



Les articles techniques

Labourer, tondre, débroussailler, scarifier, autant d’actions qui font appel à des gestes ou techniques à mettre en œuvre et à des produits à utiliser pour faciliter le travail. Cette rubrique a donc pour vocation d’expliquer les différentes techniques / astuces à mettre en exécution mais également de promouvoir l’innovation Pubert. Des articles et vidéos pour apporter à l’utilisateur connaissances techniques, confort, praticité et sécurité.



Les produits Pubert

Cette rubrique fait le lien avec le site professionnel de la marque. Si nos actions sur notre potager, notre jardin et notre environnement demandent du temps et de la patience, ils s’accompagnent d’outils et de machines pour réaliser ces travaux. L’internaute pourra ainsi se servir de cette page comme une passerelle pour sélectionner la machine en adéquation avec son besoin.



Des # pour naviguer

Au-delà du contenu éditorial réparti en 3 rubriques, le blog fait place à une navigation originale pour accéder rapidement à une thématique ou recherche précise. En effet, le blog utilise des #Hashtags pour naviguer par mots clés. Par exemple, si vous souhaitez obtenir toutes les recettes contenues dans le blog, il suffit à l’internaute de cliquer sur le #recette pour accéder en 1 clic à toutes les recettes. Simple, pratique et efficace !





Une communication B2B2C naturelle



Le blog "Acteur Naturel" est accessible directement via son URL www.acteur-naturel.fr mais il est également accessible directement via le site de la marque pubert.com. Les deux supports se complètent naturellement entre eux puisque les internautes arriveront sur l’un et l’autre des supports avec un objectif différent mais toujours orienté vers la nature et l’environnement.



« Après notre changement d’identité visuelle et le lancement de notre nouveau site internet, qui sont au passage très appréciés par nos clients, ce blog est une nouvelle étape dans nos codes de communication. Je souhaitais me rapprocher du terrain, de l’utilisateur et de toutes les personnes ayant une appétence avec nos domaines d’activités. Ce blog va nous obliger à dialoguer et communiquer avec la source pour innover dans de nouveaux produits en fonction des besoins qui évoluent. C’est aussi cela un acteur naturel » conclut Jean-Pierre PUBERT, Président Directeur Général et 6ème génération.



Avec un objectif de 2 à 3 articles par mois, la communication naturelle de l’entreprise vendéenne pousse de plus en plus vite, en attendant de nouveaux produits et services à l’image d’un groupe tourné vers la plus belle richesse de notre planète "Terre".

Pubert en quelques lignes



Pubert est une société familiale vendéenne dont l’histoire remonte à 1840. À l’origine de la fabrication des charrues agricoles, la société est devenue aujourd’hui un leader mondial dans la conception et la fabrication de machines pour l’entretien des sols et jardins.



Reconnue pour sa culture de l’innovation et son savoir-faire technique "Made in France", la société commercialise sa production sous les marques Pubert® et Jardimeca®, ainsi que sous d’autres grands noms de la motoculture, partout dans le monde, autour de 4 activités principales :

Le potager

Le jardin et le désherbage

La coupe du bois et le broyage

Le déneigement

Premier producteur mondial de motobineuses, la société Pubert continue d’écrire son histoire autour des Produits de la nature, du bien-être et de l’environnement pour en faire un acteur naturel.