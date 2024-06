environnement

Eficia, una greentech esclusiva



EFICIA è una delle aziende greentech più innovative del mercato. "Fin dall'inizio, la nostra ambizione è stata quella di fornire lo stesso livello di supporto alle principali organizzazioni del settore dei servizi in tutta Europa per migliorare le prestazioni energetiche dei loro edifici", afferma Alric MARC. Nel giro di soli dieci anni, EFICIA è diventato uno dei leader nel settore dell'efficienza energetica, con venti milioni di metri quadrati dotati della sua soluzione "Building Management System" e gestiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dai suoi fornitori di energia.



Dopo aver raccolto oltre 2 milioni di euro per espandersi in Italia e più ampiamente in Europa, nel 2022 EFICIA ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il prestigioso marchio ONU "Climate Neutral Now" per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico (oltre 700GWh risparmiati e 55.000 tonnellate di CO2 rilasciate nell'atmosfera). Dal 2023, EFICIA è sostenuta dal Gruppo Hager, con cui condivide una visione innovativa della smart city di domani.



"Il Gruppo Hager è attivo dal 1955 nel campo della distribuzione e della gestione dell'energia elettrica per edifici residenziali e commerciali.



Con soluzioni di distribuzione di energia fino a 6300A e la capacità di soddisfare le esigenze di elettrificazione di grandi edifici, in particolare per uso commerciale, il Gruppo Hager ha voluto ampliare la propria offerta includendo servizi per l'ottimizzazione e il monitoraggio dei consumi energetici negli edifici.



In questo contesto è stata finalizzata l'acquisizione di Eficia. Eficia consente ai clienti del Gruppo Hager di dotare i propri edifici di soluzioni per la gestione dell'energia e la supervisione in tempo reale, al fine di ottimizzarne i consumi e l'impatto ambientale", afferma Francesco CAGLIERO, Vicepresidente per il Sud Europa, India e Cina del Gruppo Hager.



Oggi EFICIA vuole dare un contributo più ampio alla democratizzazione del mercato dell'energia in Italia, capitalizzando la propria esperienza, in particolare nel settore retail, per aiutare il maggior numero possibile di organizzazioni a ridurre i propri costi operativi e ad accelerare la propria transizione energetica. L'introduzione di incentivi finanziari da parte dello Stato dovrebbe facilitare l'attuazione di politiche di sobrietà per accelerare la transizione energetica dei professionisti.

Informazioni su EFICIA



Fondata nel 2013, EFICIA è una giovane e innovativa azienda francese specializzata nel pilotaggio energetico degli edifici commerciali. Pioniera nel mercato della transizione energetica, è la prima ad aver sviluppato una soluzione completa e integrata al 100% in grado di ottimizzare il funzionamento delle apparecchiature HVAC e di illuminazione degli edifici in tempo reale grazie ad algoritmi intelligenti e a un team di specialisti dell'energia disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dalla sua creazione, EFICIA ha raccolto oltre 2 milioni di euro e si è espansa a livello internazionale. L'azienda pilota le prestazioni energetiche di oltre 3.000 edifici in tutta Europa. Tra i clienti di EFICIA figurano nomi importanti come Stellantis, Cultura, EDF, Villages Club du Soleil, Darty, Leroy Merlin e molti altri.



Per maggiori informazioni, visitate il sito https://eficia.com/it