La Calypso, à Dijon, est une structure de type multi-accueil. Depuis le mois de mai, entre son bâtiment principal et le jardin extérieur se dresse une verrière contemporaine, dont la structure évoque à la fois le monde animal et végétal. Cette création originale est l’oeuvre de la société Guillaume Durost, qui partage son activité entre la restauration de serres anciennes et la création d’ouvrages contemporains d’aménagement de l’espace.





Lignes mouvantes



Composée de triangles positionnés sur une armature en acier thermolaqué aux lignes mouvantes, la structure renvoie à l'organique. Telles des écailles, ses ventilations en verre blanc opalescent s'ouvrent de manière automatique lorsque la température s’élève à l’intérieur. Ses extrémités, éclatées, rappellent des structures végétales.



"La verrière fait écho à l’architecture du bâtiment accueillant les enfants", explique Guillaume Durost, son concepteur. "Lieu de transition, elle fait le lien avec le jardin extérieur." Espace ERP pour l’accueil du public, cet ouvrage unique se prêtera à une multiplicité d’expériences et de projets pédagogiques.





À propos de la société Guillaume Durost



Fondée en 2012, la société Guillaume Durost (enseigne commerciale : "Serre ancienne") est basée à Limoges, dans un atelier de 2000 m². L'activité de l'entreprise, qui compte six collaborateurs, se partage entre la restauration patrimoniale de serres et jardins d'hiver XIXe siècle et une activité de recherche technique et artistique de créations d'ouvrages contemporains, verrières, vitraux, sculptures, mobilier et divers aménagements de l'espace.



Plus d'informations : www.serre-ancienne.fr