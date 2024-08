immobilier

Dis-moi qui tu es, je te dirai où habiter



Parce que le choix de la ville et du quartier où s'installer, est un critère primordial dans la recherche de son futur logement, Cityzia a développé le premier service permettant de trouver l'endroit parfait où vivre, en fonction de ses critères immobiliers et de ses critères de vie.



Cityzia permet ainsi à un internaute d'effectuer une recherche immobilière en prenant en compte, à la fois ses choix concernant les caractéristiques du bien, mais également ses préférences concernant le cadre de vie idéal désiré.



Il est possible de décrire son projet immobilier de manière inédite, comme suit :











Le matching appliqué à la recherche immobilière



Instantanément, Cityzia va rechercher, parmi les plus de 36000 villes et 16000 quartiers de France, les lieux qui correspondent à la recherche immobilière et au profil de l'internaute.



Puis Cityzia va lui présenter des annonces immobilières dans les villes et quartiers matchés.





Un accélérateur de décision immobilière



Cityzia propose également des outils complémentaires permettant de s'assurer que la recherche est bien ciblée. Ainsi deux services utiles sont mis à disposition :

- Notes, données et statistiques sur une ville, un quartier ou une adresse

- Comparateur de villes ou de quartiers



Le Big Data au service du particulier



Cityzia a rassemblé des millions de données sur les villes et quartiers de France, et les a transformées pour les rendre facilement compréhensibles. Ainsi, toutes les données sont affichées sous forme de notes, de graphiques ou de textes.



Une aide précieuse lors de la visite d'un logement, permettant de se renseigner sur l'adresse du bien, de connaître l'environnement, les commerces à proximité, le voisinage, etc.







Chiffres clés



Naissance du concept : Octobre 2015

Lancement oficiel : Septembre 2017

60 critères de recherche immobilière

800 000 annonces sur toute la France

100 indicateurs pour se renseigner sur un lieu





Plus d'informations : www.cityzia.fr