immobilier







L'achat d'une première maison constitue au-delà de l'engagement, un véritable pari sur l'avenir. Une enquête menée par le CSA publiée en 2015 rappelle ainsi que 47% des acheteurs se situent dans la classe d'âge de 25-34 ans. Ils visent un bien immobilier, type maison de ville ou pavillon (63%). Cette nouvelle génération, souhaite une maison design, confortable, adaptée à leur budget, avec une réponse rapide sur le prix et le financement.



Construction Horizontale a pris en compte les exigences de ses nouveaux acheteurs, les contraintes liées à l'augmentation des prix des terrains urbains ou suburbains et ce désir de confort. Sa dernière création, "La Maison Lumière", une habitation de 100m2 avec 3 chambres, au prix de 114.000 euros, bénéficie des dernières technologies de Saint-Gobain, Placo, Velux et Aldes déjà intégrées dans les maisons du groupe IGC, pour privilégier le confort thermique et acoustique, la lumière naturelle et la qualité de l'air, ainsi que l'atout de la marque : "faciliter la vie des occupants".





Polyvalence fonctionnalité et optimisation des pièces



Mieux utiliser l'espace, prendre en compte des terrains plus petits, étroits ou un environnement peu agréable : la maison du primo-accédant doit intégrer ces paramètres. L'enquête CSA d'avril indique aussi que 8 primo-accédant sur 10 achètent en couple, et que plus de la moitié ont au moins 1 enfant (58%). En optimisant l'espace, la Maison Lumière de CH, permet d'adapter la destination des pièces à chaque moment de la journée. Le coin multimédia peut se transformer en salle de jeu et se ranger très vite grâce à de grandes étagères. Le cellier est pré-équipé pour monter des linéaires de stockage (12m2 au total).











L'ergonomie au service du confort



Les nouveaux primo-accédants, jeunes, au moins dans l'état d'esprit et actifs, ont des exigences de confort et de design. La maison Lumière répond à ce désir avec par exemple un espace jour bien séparé de l'espace nuit. Des ouvertures multiples et fonctionnelles apportent la lumière au cœur de la maison. Ainsi, sous l’îlot central, la fenêtre de toit motorisée Velux fournit une lumière zénithale. Le dressing lingerie de la chambre parentale bénéficie d'un puits de jour oblique avec effet diffusant.





Un prix exact tout de suite



Autre tendance forte, les acheteurs désirent maintenant avoir rapidement un plan et un prix exact sans attendre plusieurs semaines. Pour répondre à ce désir de réactivité et de clarté, Construction Horizontale propose un prix ferme et définitif. Et si le client souhaite monter ses étagères lui-même, il bénéficie des fiches de calepinage (plan détaillé reproduisant, à une échelle réduite, l’assemblage des différents éléments) calculées à partir de prix de grandes enseignes.





À propos de Construction Horizontale



Construction Horizontale, "CH" est une marque du constructeur de maisons IGC, leader dans le Grand Sud-Ouest. Constructeur en Gironde et Dordogne, "CH" est positionné depuis trois ans sur le segment de la maison" premier achat ". Il propose un catalogue de maisons conçues avec un architecte DPLG pour offrir un design et une fonctionnalité adaptés à un public jeune et actif. Les prix vont de 75.000 à 120.000 euros.



Plus d'informations : www.construction-horizontale.fr