Présent dans 144 villes et 25 pays autour du monde, FlatShaker permet à l'utilisateur désireux de trouver un logement sans avoir à se déplacer, de se mettre en relation avec un "Shaker" local qui se chargera de visiter pour lui le bien immobilier désigné et de livrer un compte rendu détaillé. L'utilisateur sélectionne son "Shaker" en fonction de sa localité, de son profil, des évaluations issues de ses précédentes missions et de son tarif, fixé librement par chacun des "Shakers" et procède ensuite au règlement sécurisé en ligne pour réserver sa visite.

Une fois l'ensemble des informations demandées (descriptif du lieu, photos, vidéos,...) transmises via FlatShaker, l'utilisateur peut prendre une décision concernant son futur logement en toute connaissance de cause.

Etudiants, expatriés ou vacanciers