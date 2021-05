immobilier



Gérer les locations saisonnières en toute simplicité

GererMesLocs.fr accompagne le loueur dans ses réservations et automatise tout le suivi lié à la location de son bien, sans frais.

L'application propose aux loueurs de générer une page web dédiée à la location de leur logement. Le loueur renseigne ses coordonnées et les informations relatives à son bien en location. Un site internet de réservation est généré automatiquement (via un sous domaine).



Exemple d'économie réalisée pour un T3 sur 3 mois d'été

Comparatif pour une location à 725 € / semaine :

Frais de service Airbnb : 1740 €

Frais de service GererMesLocs : 339 €

Economie réalisée : 1400 €





Tableau comparatif des sites de location (Données au 1er mai 2021)

GererMesLocs Airbnb LeBonCoin Frais de service Voyageur 3,9% 17% 0% / 6%* Frais de service Hôte & Conciergerie 0% 3% 0% Paiement & caution en direct PAP Aucune pénalité d'annulation Hôte Site web de réservation dédié Vente de services additionnels Contrat de location automatisé Signature électronique Inventaire à distance Synchronisation du calendrier Règles de réservation Messages et suivi automatisés Tableaux de bord et statistiques

*Si vous utilisez le système de réservation du site LeBonCoin



Un outil de gestion complet, sécurisé et personnalisable



Le service GererMesLocs.fr est conçu pour gérer simplement et sans frais toutes les locations saisonnières.



Il s'agit d'un outil complet, sécurisé et personnalisable, pour gérer ses locations en direct. Le loueur définit ses conditions de location et modalités de paiement. Les locataires se rendent sur la page web de la location et effectuent directement leur demande de réservation.







Suivi et encaissement automatisés

Le loueur peut accepter, refuser ou modifier chaque demande de réservation. Les locataires reçoivent automatiquement une confirmation pour chaque option choisie. Les réservations sont synchronisées avec tous les calendriers du loueur via GererMesLocs.fr.



La confirmation d'une réservation génère un contrat de location dématérialisé qui sera signé avec le locataire en cochant simplement une case. Des relances automatiques et un tableau de bord permettent de suivre les locations.



Le locataire paye directement le loueur selon les conditions et les modalités de paiement fixées par le propriétaire. GererMesLocs.fr n'est pas un intermédiaire de paiement contrairement à la plateforme Airbnb.





Une application gratuite pour les particuliers et professionnels



Les propriétaires et gestionnaires ne payent aucun frais. GererMesLocs.fr se rémunère seulement avec les frais de service de 3,9%, facturés aux locataires.



Des annonces publiées sur HolidayLoc



Les utilisateurs du service GererMesLocs.fr bénéficient d’une publication automatique de leur annonce sur le site HolidayLoc.fr, dédié à la recherche de location de vacances. Ils peuvent ainsi accroître leur visibilité en plus du partage de leur page web de réservation.



En savoir plus sur GererMesLocs.fr : www.gerermeslocs.fr/

À propos de GererMesLocs

En juillet 2016, Nicolas et Claire Roussel créent WOBILITY, société bordelaise spécialisée en solutions digitales. En 2018, les deux entrepreneurs deviennent propriétaires d'un meublé de tourisme dans les Pyrénées.



Ils découvrent alors le monde de la location saisonnière. En 2019, ils concoivent et développent GererMesLocs.fr, solution destinée aux propriétaires et gestionnaires de locations de vacances. Un projet Made in France.

www.gerermeslocs.fr/