Constitution d'un patrimoine immobilier



Fraction.re permet aux investisseurs, personnes morales ou physiques, de se constituer un patrimoine immobilier sur le long terme tout en apportant une réponse à leur besoin de diversification internationale sans les contraintes de langue ou de gestion.

Les points clefs :

C'est un nouveau segment du placement immobilier dans l’investissement résidentiel qui s'ouvre. Celui-ci était jusqu'alors réservé aux investisseurs disposant d'un apport significatif.

Le ticket d'entrée sur ce placement, aux fondamentaux intrinsèquement sains, est donc peu élevé (environ 115 €/ NFT). Cette opération de tokenisation immobilière vise un rendement locatif net de 4% et une rentabilité annuelle supérieure à 10 % à un horizon de 10 ans, ce qui est supérieur à de l’investissement locatif en France. Les projets d’investissement berlinois de Faction.re sont proposés sous la marque BERLCOIN*

*Berlcoin est la marque de Fraction.re pour ses différents produits immobiliers à BERLIN

Berlin : une des meilleures places de la zone euro pour investir

Berlin est une des meilleures places de la zone euro pour investir actuellement avec des fondamentaux solides:

croissance constante de la population (+40.000 personnes en 2022),

fort pouvoir d’achat des nouveaux arrivants,

croissance du marché constante et soutenue (+9.5%/an en moyenne depuis 10 ans),

pénurie de logement,

dynamisme économique (nouvel aéroport, usine Tesla, start-up…)

Une alternative à l'investissement locatif

L'investissement tokenisé avec les NFT est un investissement locatif, sans les contraintes habituelles de celui-ci : recherche du bien et du preneur de bail, vacances locatives, dégradations du bien, impayés et procédures d'expulsion, etc.





Une solution française de diversification internationale

L’investissement se fait via une SCI française qui achète l’appartement à Berlin, augmente son capital pour financer l’acquisition du bien et va ensuite le gérer.

Pour cette opération : SCI FRACTION BERLIN 1 - siret 948 000 195 00016

Chaque part sociale est tokenisée : une part = 1 NFT.

Rendement net cible : 4%,

Rentabilité moyenne attendue sur une période de 10 ans: > à 10%/an.

Lieu d’acquisition : OsnabrückerStraße 20, 10589 Berlin

Augmentation du capital de la SCI : 96% pour 239 000 euros

Signature du compromis de vente : 10 février 2023

A propos de Fraction.re



Fraction.re est une société par actions simplifiée à capital variable de 250 000 euros. Fraction.re (re pour Real Estate) a été fondée dans le but d'utiliser la technologie de la blockchain afin d'optimiser les technologies financières de l'immobilier pour plus d'efficacité, plus d'accessibilité et plus de transparence.

FRACTION.RE

